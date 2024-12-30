Признак слабости: СМИ ФРГ об извинениях Путина перед Алиевым

После крушения в Актау принадлежащего азербайджанской авиакомпании AZALпассажирского самолета, в результате чего погибли 38 человек, президент России Владимир Путин сам позвонил своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы, как сообщила пресс-служба Кремля, принести извинения, за этот "трагический инцидент в российском воздушном пространстве". Столь непривычный для Путина поступок не остался без внимания немецких СМИ. Некоторые их реакции и комментарии - в обзоре DW.

LV: Путин не может позволить еще большую изоляцию

Как указывается в комментарии в газете Leipziger Volkszeitung , извинения, которые в подобной ситуации "являются само собой разумеющимися, - это далеко идущий шаг для президента Путина. По его логике, уступка является признаком слабости - и всегда виноваты другие". По мнению автора, дело не столько в том, что "птицы, на которых российские власти изначально возложили вину за крушение самолета, не являются причиной пулевых отверстий", сколько в экономической составляющей проблемы. "Несколько авиакомпаний после трагедии с азербайджанским самолетом отменили рейсы в Россию, а соседние страны, такие как Казахстан, уже дистанцировались. Но Путин, который только что хвастался экономическими успехами своей страны, очевидно, не может и не хочет позволить себе еще большую изоляцию", - подчеркивается в статье Leipziger Volkszeitung.

Fokus Online: Россия в сложной геополитической ситуации

С этим согласен автор комментария в издании Focus Online. По мнению Себастиана Шеффеля (Sebastian Scheffel), Путин, "который так и не принес извинений в связи с нападением на Украину", вынужден был выступить с подобным заявлением "из-за сложной геополитической ситуации России". В частности, в кавказском регионе российскому президенту нужно спокойствие, а не еще один очаг конфликта. Автор комментария указывает, что современная России всячески пытается привязать к себе бывшие советские республики Кавказа и Средней Азии, но, несмотря на "постоянные усилия Путина, реальной альтернативы НАТО или ЕС на Востоке пока не появилось". Как отмечается в публикации, "извинения Путина - это признак слабости, поскольку сегодняшняя Москва уже не имеет такого влияния на современную Центральную Азию, как во времена СССР".

DF: Алиев не заинтересован в справедливости

Автор комментария, опубликованного медиакомпанией Deutschlandfunk , обращает внимание на давление, которое официальный Баку оказывает на Москвув связи с крушением самолета. По мнению Гезине Дорнблют (Gesine Dornblüth), "если Азербайджан настаивает на возложении ответственности за предполагаемое сбитие самолета на Россию, это не имеет ничего общего с поиском справедливости". Автор напоминает, что режим президента Ильхама Алиева и сам легко нарушает законы, как это было, например, с изгнанием армян из Нагорного Карабаха или с преследованием политической оппозиции в собственной стране. Да и Путин, ордер на арест которого был выдан Международным уголовным судом (МУС), смог беспрепятственно посетить Баку в августе. "Алиев не заинтересован в справедливости, он заинтересован в том, чтобы продемонстрировать Путину свою силу. Ведь в среде автократов и диктаторов любому слабому грозит подчинение. Сейчас Путин продемонстрировал слабость, а Алиев - силу", - отмечается в комментарии.

"Важно, чтобы государства, заботящиеся о справедливости, признали слабость Путина и использовали ее, чтобы поставить этот крайне опасный режим на место", - подытоживает Deutschlandfunk.