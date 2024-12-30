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Признак слабости: СМИ ФРГ об извинениях Путина перед Алиевым

Виталий Кропман
30 декабря 2024 г.

После крушения самолета азербайджанской авиакомпании, президент Путин извинился перед своим коллегой Алиевым. Этот непривычный для Путина жест не остался незамеченным. Как его прокомментировали немецкие СМИ? Обзор DW.

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На месте крушения самолета компании Azerbaijan Airlines в Актау
На месте крушения самолета компании Azerbaijan Airlines в АктауФото: Azamat Sarsenbayev/REUTERS

После крушения в Актау принадлежащего азербайджанской авиакомпании AZALпассажирского самолета, в результате чего погибли 38 человек, президент России Владимир Путин сам позвонил своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы, как сообщила пресс-служба Кремля, принести извинения, за этот "трагический инцидент в российском воздушном пространстве". Столь непривычный для Путина поступок не остался без внимания немецких СМИ. Некоторые их реакции и комментарии - в обзоре DW.

LV: Путин не может позволить еще большую изоляцию

Как указывается в комментарии в газете Leipziger Volkszeitung, извинения, которые в подобной ситуации "являются само собой разумеющимися, - это далеко идущий шаг для президента Путина. По его логике, уступка является признаком слабости - и всегда виноваты другие". По мнению автора, дело не столько в том, что "птицы, на которых российские власти изначально возложили вину за крушение самолета, не являются причиной пулевых отверстий", сколько в экономической составляющей проблемы. "Несколько авиакомпаний после трагедии с азербайджанским самолетом отменили рейсы в Россию, а соседние страны, такие как Казахстан, уже дистанцировались. Но Путин, который только что хвастался экономическими успехами своей страны, очевидно, не может и не хочет позволить себе еще большую изоляцию", - подчеркивается в статье Leipziger Volkszeitung. 

Fokus Online: Россия в сложной геополитической ситуации

С этим согласен автор комментария в издании Focus Online. По мнению Себастиана Шеффеля (Sebastian Scheffel), Путин, "который так и не принес извинений в связи с нападением на Украину", вынужден  был выступить с подобным заявлением "из-за сложной геополитической ситуации России". В частности, в кавказском регионе российскому президенту нужно спокойствие, а не еще один очаг конфликта. Автор комментария указывает, что современная России всячески пытается привязать к себе бывшие советские республики Кавказа и Средней Азии, но, несмотря на "постоянные усилия Путина, реальной альтернативы НАТО или ЕС на Востоке пока не появилось". Как отмечается в публикации, "извинения Путина - это признак слабости, поскольку сегодняшняя Москва уже не имеет такого влияния на современную Центральную Азию, как во времена СССР".

DF: Алиев не заинтересован в справедливости

Автор комментария, опубликованного медиакомпанией Deutschlandfunk , обращает внимание на давление, которое официальный Баку оказывает на Москвув связи с крушением самолета. По мнению Гезине Дорнблют (Gesine Dornblüth), "если Азербайджан настаивает на возложении ответственности за предполагаемое сбитие самолета на Россию, это не имеет ничего общего с поиском справедливости". Автор напоминает, что режим президента Ильхама Алиева и сам легко нарушает законы, как это было, например, с изгнанием армян из Нагорного Карабаха или с преследованием политической оппозиции в собственной стране. Да и Путин, ордер на арест которого был выдан Международным уголовным судом (МУС), смог беспрепятственно посетить Баку в августе. "Алиев не заинтересован в справедливости, он заинтересован в том, чтобы продемонстрировать Путину свою силу. Ведь в среде автократов и диктаторов любому слабому грозит подчинение. Сейчас Путин продемонстрировал слабость, а Алиев - силу", - отмечается в комментарии.

"Важно, чтобы государства, заботящиеся о справедливости, признали слабость Путина и использовали ее, чтобы поставить этот крайне опасный режим на место", - подытоживает Deutschlandfunk. 

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