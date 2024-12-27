Кого в Азербайджане винят в крушении самолета под Актау

Крушение самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, разделило азербайджанское общество на три неравных лагеря. Одни воспринимают или пытаются представить это просто как трагическую случайность. Другие винят во всем Россию и лично Рамзана Кадырова. Третьи же - наиболее маргинализированная группа инакомыслящих - считают, что виновато правительство Азербайджана, которое держит сухопутные границы закрытыми, заставляя людей летать в зоне конфликта.

#Россияизвинись

На месте крушения самолета под Актау Фото: Isa Tazhenbayev/Xinhua News Agency/IMAGO

Хотя версия о том, что самолет был подбит российской ПВО, выглядит все более убедительной, однако официально она еще не подтверждена, и Россия не спешит брать на себя ответственность. Но в азербайджанском обществе эту гипотезу уже приняли, как аксиому. Информационное агентство Turan высказывает мнение, что российская сторона "делает все, чтобы отвести от себя причастность". "Похоже, что "стратегический союзник" Азербайджана не намерен (или боится) признать преступление, совершенное кадыровцами, и полагает, что Баку так просто проглотит случившееся”, - пишет Turan.

Однако официальный Баку пока отмалчивается. Хотя министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил 27 декабря, что самолет потерпел крушение в Казахстане после воздействия извне. "Однако, каким оружием было сделано это вмешательство, установит следствие", - сказал он.

Требования к России признать свою вину и извиниться пока звучат только в индивидуальном порядке. Одним из первых это требование озвучил, например, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков.

В соцсетях также появился хештэг #rusiyaüzristə (#россияизвинись).

А адвокат Аслан Исмайлов - никакой государственной должности не занимающий, но имеющий очень активную и преимущественно провластную позицию - считает, что правительству Азербайджана "нужна серьезная политическая воля”, чтобы предъявить претензии "такой хищнической империи, как Россия”. "Если этот инцидент останется безнаказанным, то в Россию станет опасно не то, что летать на самолете, но и ездить по суше”, – резюмирует Исмайлов.

А вот протестно настроенная часть гражданского общества Азербайджана, напротив, видит причину трагедии именно в том, что ездить из Азербайджана в Россию по суше сейчас невозможно.

Кто отправил пассажирский самолет в зону боевых действий?

Сухопутные границы Азербайджана закрыты уже без малого пять лет - с марта 2020 года. То есть – они так и не открылись после пандемии коронавируса. "Особый карантинный режим" регулярно продлевается, а правительство предлагает видеть в этом свои плюсы. "То, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф”, - сказал в сентябре 2024 года президент страны Ильхам Алиев. Азербайджано-российская граница проходит в Дагестане, который устами председателя Народного собрания Заура Аскендерова в минувшем сентябре безуспешно предлагал ее открыть.

Продавец из Азербайджана на московском рынке Фото: AP

Россия - одно из наиболее востребованных направлений для жителей Азербайджана. Туда и оттуда регулярно ездят тысячи трудовых мигрантов, предпринимателей, мелких торговцев из числа жителей приграничных районов. Также у многих жителей северной части Азербайджана есть родственники в том же Дагестане. Раньше все эти люди пользовались, преимущественно, наземным транспортом. Теперь же есть только один вариант - самолет. Чтобы удовлетворить многократно возросший спрос, были открыты несколько рейсов по новым направлениям. Включая злосчастный рейс Баку-Грозный. Возможно, если бы сухопутка была открыта, этого рейса вообще бы не существовало.

Еще больше азербайджанское гражданское общество возмущает то, что власти оставляют границы закрытыми даже сейчас - когда воздушное пространство над Северным Кавказом превратилось фактически в поле боя и уже случилась одна трагедия. "Вина (за крушение - Ред.) лежит на тех, кто отправил пассажирский самолет в зону боевых действий. А почему они его туда отправили? Потому что в приоритеты азербайджанской власти не входят жизни азербайджанцев”, - пишет историк и общественный деятель Аслан Геюшев.

Провластные платформы, в свою очередь, обвиняют сторонников открытия границ в том, что те «пользуются случаям» и играют на эмоциях. "Вишенкой” ожесточенного спора, разгоревшегося вокруг этого в соцсетях, стало решение властей о продлении "карантинного режима”, в течение которого сухопутные границы останутся закрытыми, до 1 апреля 2025 года.

Компенсация и отмененные рейсы

Спасатели работают на месте крушения самолета Фото: SNA/Imago

На следующий день после крушения авиакомпания AZAL приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу. Также компания, являющаяся национальным и единственным авиаперевозчиком Азербайджана, пообещала, что каждому из пострадавших в катастрофе, будет выплачена компенсация в размере 20 000 манатов (примерно 11 300 евро), а семьям погибших – 40 000 манатов (около 22 600 евро).

27 декабря стало известно, что самолет этой авиакомпании, летевший в Минеральные Воды, экстренно развернулся назад после уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой. С 28 декабря AZAL приостановил также рейсы из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ.

Однако из Баку в Грозный и обратно продолжает дважды в неделю летать российская авиакомпания UTair.