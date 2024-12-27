Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 10 городов России

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в российские города на фоне расследования катастрофы ее самолета Embraer 190, направлявшегося из Баку в Грозный.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря на время прекратит совершать полеты в десять российских городов: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу, заявил перевозчик в пятницу, 27 декабря. Изначально перевозчик объявил о приостановке рейсов в семь городов, однако позднее дополнил список еще тремя.

Как передает азербайджанское агентство Trend, Такое решение в AZAL объяснили соображениями безопасности на фоне недавней катастрофы с ее самолетом Embraer 190, который выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился вблизи казахстанского Актау. "Ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 и с учетом рисков для безопасности полетов", - цитирует заявление компании российское агентство "Интерфакс".

Отмечается при этом, что AZAL продолжит выполнять полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

Полеты в ряд аэропортов России приостановили еще две авиакомпании

Помимо Azerbaijan Airlines полеты в российские аэропорты полностью или частично приостановили и некоторые другие авиакомпании. Так, казахстанская QAZAQ AIR из "соображений безопасности" отменила рейсы из Астаны в Екатеринбург как минимум до 27 января 2025 года. А израильский национальный авиаперевозчик El Al объявил о приостановке полетов из Тель-Авива в Москву как минимум на неделю.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines, летевшего в Грозный, под Актау: версии

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, упал возле казахстанского города Актау и разбился утром 25 декабря. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. По последним данным, выжили 29 из них.

Издание Euronews и агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщили, что причиной падения самолета стала российская ракета класса "земля-воздух". По их словам, осколки ракеты повредили лайнер во время отражения атаки БПЛА на Грозный. Telegram-канал Baza также написал: "В пабликах расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета. Отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами". "Именно так выглядят повреждения от работы ЗРК", - заявил провоенный блогер Юрий Подоляка.

Некоторые выжившие пассажиры самолета рассказали, что самолет трижды пытался зайти на посадку в Грозном - причем последнюю из попыток прервал звук взрыва. По словам одного из пассажиров, в спасательном жилете появились дырки от осколков. "Был взрыв, и я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", - рассказал он телеканалу RT, добавив, что над аэропортом Грозного был сильный туман.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии проекту The War Zone 26 декабря заявил, что по его версии борт AZAL был сбит российским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Панцирь-С1", расположенным на территории РФ.

Среди возможных причин трагедии называлось и столкновение самолета со стаей птиц. Эту же версию озвучили и в Росавиации, и в Казаэронавигации. В свою очередь, казахстанское издание Orda.kz сообщило со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области, что на борту самолета взорвался кислородный баллон.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 27 декабря, на своем брифинге отказался давать оценки причинам крушения лайнера Azerbaijan Airlines. "Идет расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать", - приводят его слова СМИ.