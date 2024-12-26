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ПолитикаБразилия

Бразилия присоединилась к расследованию крушения близ Актау

Роман Сулима
27 декабря 2024 г.

Следователи Военно-воздушных сил Бразилии примут участие в выявлении причин авиакатастрофы азербайджанского самолета. Они будут "оказывать техническую поддержку" расследованию, проводимому властями Казахстана.

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Спасательные работы на месте крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау
Спасательные работы на месте крушения самолета Azerbaijan Airlines Фото: SNA/Imago

Бразилия направила трех следователей своих Военно-воздушных сил (ВВС) в Казахстан для участия в расследовании крушения азербайджанского самолета Embraer 190. Об этом вечером в четверг, 26 декабря, сообщили агентству Reuters представители бразильских ВВС.

По данным Reuters, бразильские следователи будут "оказывать техническую поддержку" расследованию, проводимому властями Казахстана в соответствии с международными правилами, известными в отрасли под юридическим названием "Приложение 13".

Как ранее в тот же день сообщало казахстанское агентство Lada, для расследования авиакатастрофы под Актау прибыли представители Азербайджана, включая делегатов Госагентства гражданской авиации и авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). В сообщении уточнялось, что к расследованию также присоединились специалисты от авиапроизводителя Embraer и бразильского Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий CENIPA.

СМИ: Самолет AZAL был сбит российской ракетой

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, упал в степь и разбился утром 25 декабря. Причиной крушения самолета близ казахстанского города Актау стала российская ракета класса "земля-воздух", сообщили интернет-издание Euronews и агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана. По их словам, ракета была выпущена по лайнеру во время полетов беспилотников над Грозным и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с лайнером в середине полета.

Носовая часть потерпевшего крушение воздушного судна полностью выгорела, в то время как хвостовая часть отвалилась и уцелела. На борту самолета находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Согласно последним данным, выжили 27 пассажиров и два члена экипажа, в том числе одна из стюардесс.

Власти Казахстана пока воздерживаются от оценок версий крушения самолета на территории их страны. "Никакую из версий подтверждать или опровергать на сегодняшний день не можем. Расследование продолжается", - заявил 26 декабря вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. По его словам, у Казахстана нет официальной версии случившегося, а власти России и Азербайджана свои также не представили.

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