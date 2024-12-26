Депутат в Баку: Россия должна извиниться за авиакатастрофу

По словам депутата Расима Мусабекова, в России "некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы" случившегося в то время, когда виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Российская сторона должна принести извинения за подбитие ракетой ПВО гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), заявил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков в интервью местному изданию Turan вечером в четверг, 26 декабря. "Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно", - говорится в сообщении Мусабекова. Депутат входит в комитет по международным отношениям и межпарламентским связям меджлиса Азербайджана.

По словам Мусабекова, вместо того, чтобы "действовать адекватно ситуации и принести извинения", в России "некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы". "Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость", - заявил парламентарий.

Депутат также напомнил случай принесения извинений и выплаты компенсаций азербайджанской стороной за крушение российского военного вертолета во время "44-дневной войны 2020 года", когда, по его словам, виновные понесли наказание. "Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал", - подчеркнул Мусабеков.

Самолет AZAL был сбит российской ракетой

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, упал в степь и разбился утром 25 декабря. Причиной крушения самолета близ казахстанского города Актау стала российская ракета класса "земля-воздух", сообщили интернет-издание Euronews и агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана. По их словам, ракета была выпущена по лайнеру во время полетов беспилотников над Грозным и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с лайнером в середине полета.

Собеседники Euronews сообщили также, что, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Носовая часть потерпевшего крушение воздушного судна полностью выгорела, в то время как хвостовая часть отвалилась и уцелела. На борту самолета находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Согласно последним данным, выжили 27 пассажиров и два члена экипажа, в том числе одна из стюардесс.

Израиль приостановил полеты в Россию, Казахстан воздержался от оценок

"В связи с событиями в воздушном пространстве России авиакомпания El Al приостанавливает все рейсы по маршруту Тель-Авив - Москва на ближайшую неделю", - говорится в сообщении пресс-службы израильской авиакомпании 26 декабря. Там уточняется также, что повторная оценка ситуации будет проведена на следующей неделе, "после чего будет принято решение о возобновлении рейсов".

Вместе с тем власти Казахстана пока воздерживаются от оценок версий крушения самолета на территории их страны. "Никакую из версий подтверждать или опровергать на сегодняшний день не можем. Расследование продолжается", - заявил 26 декабря корреспонденту издания Tengrinews вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. По его словам, у Казахстана нет официальной версии случившегося, а власти России и Азербайджана свои также не представили.

В первые часы после авиакатастрофы президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что властям страны неизвестны причины крушения самолета. "Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован", - заявил он. В свою очередь в Кремле отказались "выстраивать гипотезы" о причинах крушения самолета.