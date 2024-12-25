Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в Чечню и Дагестан

Самолет из Баку в Грозный упал близ Актау. Вице-премьер Казахстана сообщил, что в авиакатастрофе погибли 38 человек. Среди версий трагедии - столкновение со стаей птиц, взрыв на борту и обстрел с земли.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) после крушения ее лайнера Embraer 190 приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу. Об этом сообщило в среду, 25 декабря, азербайджанское агентство АПА. "Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования", - заявили агентству в AZAL.

Авиакатастрофа близ Актау

Самолет Embraer 190, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, разбился несколькими часами ранее близ города Актау в Казахстане. Лайнер пытался выполнить там вынужденную посадку после того, как не смог сесть в Грозном и Махачкале. Не долетев до аэропорта Актау несколько километров, он упал в степь, взорвался и загорелся. Носовая часть полностью выгорела, в то время как хвостовая часть отвалилась и уцелела.

Именно в ней, по предварительным данным, спаслись как минимум 29 человек. Они были доставлены в больницу Актау, их имена опубликовал казахстанский Минздрав. Среди них - 11-летняя девочка из Германии. В прокуратуре Азербайджана сообщили, что при крушении выжили 32 человека, но это - не окончательные данные.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев в свою очередь сообщил, что в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines погибли 38 человек. "Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие", - цитирует Бозумбаева издание Tengrinews.kz. Всего на борту находились 67 человек - 62 пассажира и пять членов экипажа, пишет Tengrinews со ссылкой на данные МЧС Казахстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в стране. После крушения самолета он прервал визит в Россию, куда прибыл на саммит СНГ, и вернулся в Азербайджан.

Возможные причины трагедии

В AZAL сообщили, что, по предварительной информации, причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц. Эту же версию озвучили в Росавиации.

Казахстанское издание Orda.kz сообщило со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области, что на борту самолета взорвался баллон.

Telegram-канал "Агентство.Новости" опубликовал видео с куском фюзеляжа самолета, где видны многочисленные пробоины. Некоторые эксперты считают, что они похожи на следы зенитных ракет. Они напоминают, что Чечне в этот день сбили несколько украинских дронов. В аэропорту Грозного сообщили РБК, что лайнеру отказали в посадке из-за тумана.