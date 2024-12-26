Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

На борту самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс J28243 из Баку в Грозный, находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Экипажу авиалайнера было отказано в посадке в Грозном и Махачкале. Самолет был направлен через Каспийское море в аэропорт казахстанского Актау . Во время этого перелета самолет уже был поврежден. При попытке совершить вынужденную посадку лайнер упал в степь и загорелся. Погибли 38 человек. Выжили 27 пассажиров и два члена экипажа, в том числе одна из стюардесс. Причиной крушения самолета стала российская ракета класса "земля-воздух", сообщили Euronews, Reuters и другие СМИ со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.