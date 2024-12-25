Упавший в Казахстане самолет могли подбить огнем системы ПВО

По версии ряда российских пабликов и провоенных блогеров, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, мог быть поражен огнем системы ПВО, которая отражала утренний налет беспилотников на Чечню.

Упавший самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, мог быть поражен огнем системы противовоздушной обороны (ПВО), которая отражала утреннюю атаку беспилотников на Чечню. Такую версию авиакатастрофы, произошедшей близ города Актау в Казахстане в среду, 25 декабря, высказали спустя несколько часов после трагедии российский Telegram-канал Baza и ряд провоенных блогеров, получивших доступ к кадрам и видео выживших пассажиров самолета.

"В пабликах расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета. Отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами", - говорится в сообщении канала Baza. "Именно так выглядят повреждения от работы ЗРК", - написал в свою очередь провоенный блогер Юрий Подоляка, выразив версию, что "борт был случайно подбит" зенитно-ракетным комплексом. "Очень похоже, что борт попал под отражение очередной атаки на Грозный", - добавил он.

Помимо видео с пробоинами в хвостовом оперении, из-за которых у самолета могли возникнуть проблемы со стабилизатором и рулем высоты, Baza опубликовала также и ролик с отверстием в крыле самолета, снятые еще во время его полета. "На ролике видно, что часть крыла самолета повреждена - там виднеется дырка. При этом в салоне уже выпали кислородные маски", - прокомментировал канал.

Ряд выживших рассказывают о взрыве

Некоторые выжившие пассажиры самолета рассказывают, что самолет трижды пытался зайти на посадку в Грозном - причем последнюю из попыток прервал звук взрыва. По словам одного из пассажиров, в спасательном жителе появились дырки от осколков. "Был взрыв, и я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", - рассказал он пропагандистскому каналу RT, добавив, что над аэропортом Грозного был сильный туман. О звуках взрыва также рассказала Telegram-каналу Mash другая выжившая пассажирка, которая, однако, по ее словам, поняла ситуацию так, что самолет столкнулся с птицами.

По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", в самолет Embraer могла попасть ракета ЗРК "Панцирь". "После последних атак БПЛА на Чечню, в республике было установлено несколько "Панцирей". По фото обломков ракет средств ПВО видно, что "Панцири" были задействованы в отражении утренней атаки беспилотников на Чечню. Примерно в это же время произошло ЧП на борту самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный. Пассажиры говорят о некоем взрыве рядом с самолетом", - написал канал.

Авиакатастрофа близ Актау

Самолет Embraer 190, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря близ города Актау в Казахстане. Лайнер пытался выполнить вынужденную посадку после того, как диспетчеры отказали ему в посадке в Грозном и Махачкале. Не долетев до аэропорта Актау несколько километров, он упал в степь, взорвался и загорелся. Носовая часть полностью выгорела, в то время как хвостовая часть отвалилась и уцелела.

Именно в ней, по предварительным данным, находились как минимум 29 выживших пассажиров. Они были доставлены в больницу Актау, их имена опубликовал казахстанский Минздрав. Среди них - 11-летняя девочка из Германии. В прокуратуре Азербайджана сообщили, что при крушении выжили 32 человека, но это - не окончательные данные. При крушении самолета погибли 7 россиян, 9 выжили, уточнил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев в свою очередь сообщил, что в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines погибли 38 человек. "Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие", - цитирует Бозумбаева издание Tengrinews.kz. Всего на борту находились 67 человек - 62 пассажира и пять членов экипажа, пишет Tengrinews со ссылкой на данные МЧС Казахстана.

Другие версии причин авиакастрофы

Среди возможных причин трагедии называлось столкновение самолета со стаей птиц. Эту же версию озвучили и в Росавиации, и в Казаэронавигации. В свою очередь, казахстанское издание Orda.kz сообщило со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области, что на борту самолета взорвался баллон.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила все рейсы на Северный Кавказ России, не уточнив, когда они могут возобновиться. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в стране. После крушения самолета он прервал визит в Россию, куда прибыл на саммит СНГ, и вернулся в Азербайджан.