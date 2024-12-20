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Крушение самолета DHL: Литва не видит влияния извне

Александра Иванова
20 декабря 2024 г.

Анализ информации с регистратора полетных данных и бортового самописца показал, что причиной инцидента с самолетом DHL не было внешнее вмешательство, сообщило литовское следствие.

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Полиция на месте жесткой посадки самолета DHL в Вильнюсе, 25 ноября 2024 года
Полиция на месте жесткой посадки самолета DHL в Вильнюсе, 25 ноября 2024 годаФото: Lukas Balandis via REUTERS

Причиной, по которой грузовой самолет немецкого логистического концерна DHL 25 ноября совершил жесткую посадку в Вильнюсе, не было вмешательство извне. Об этом сообщило в пятницу, 20 декабря, агентство dpa со ссылкой на выводы литовских следственных органов, изучивших информацию с регистратора полетных данных и бортового самописца.

"Предварительный анализ данных, полученных с регистратора полетных данных и речевого самописца, не выявил каких-либо незаконных вмешательств в воздушное движение", - цитирует агентство заявление министерства юстиции Литвы и генеральной прокуратуры в Вильнюсе. Указывается, что этот анализ подтверждает выводы следствия, имеющиеся на данный момент.

Крушение самолета DHL в Вильнюсе

Грузовой самолет немецкого концерна DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, утром 25 ноября совершил жесткую аварийную посадку рядом с жилым домом в Вильнюсе. В результате крушения погиб один из четырех членов экипажа. Спустя примерно сутки на месте крушения были найдены бортовые самописцы, их извлекли из обломков самолета. В расследовании инцидента, которым занимаются литовские власти, участвуют эксперты из Германии.

Так, данные с черного ящика и бортового речевого самописца, были считаны в ФРГ - в лаборатории бортовых самописцев и авионики Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий (BFU). Регистратор полетных данных фиксирует данные, связанные с параметрами полета, речевой самописец - переговоры в кокпите.

Вероятность диверсии

Президент Литвы Гитанас Науседа в конце ноября призвал воздержаться от излишних спекуляций в связи с крушением грузового самолета немецкого логистического концерна DHL в Вильнюсе. "Еще раз повторяю: конечно, существует вероятность диверсии, мы не можем ее исключать. Поэтому это будет расследовано со всей серьезностью", - сказал он тогда в эфире литовского радио.

Ожидается, что окончательный доклад о причинах жесткой посадки самолета DHL под Вильнюсом будет подготовлен к концу 2025 года.

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