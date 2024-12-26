Cамолет Azerbaijan Airlines был сбит российской ракетой

Причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау стала российская ракета класса "земля-воздух". Об этом сообщили Euronews, Reuters и другие СМИ со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

Причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау стала российская ракета класса "земля-воздух". Об этом сообщает в четверг, 26 декабря, интернет-издание Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана. По их словам, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время полетов беспилотников над Грозным и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с лайнером в середине полета.

Собеседники Euronews сообщили также, что, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

О том, что самолет AZAL был сбит российской системой противовоздушной обороны, сообщило и агентство Reuters со ссылкой на "четыре источника в Азербайджане , знакомых с ходом расследования".

Caliber: Самолет был подбит системой ПВО "Панцирь"

В свою очередь азербайджанское издание Caliber - тоже со ссылкой на "достоверные правительственные источники" - пишет, что самолет AZAL был подбит системой ПВО "Панцирь", которая в тот день использовалась для отражения атаки дронов на Грозный. Для азербайджанской стороны "ситуация абсолютно очевидна", пишет Caliber.

"Никто не утверждает, что сделано это было целенаправленно. Однако, учитывая установленные факты, в Баку ожидают, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского борта, принесет официальные извинения азербайджанскому народу и проведет полноценное расследование, по итогу которого будут привлечены к ответственности все виновные", - заключает Caliber.

Источники издания тоже подтвердили, что поврежденный лайнер отказались принять аэропорты Махачкалы и Минеральных Вод, а российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) блокировали его связь с землей. Самолет был перенаправлен Актау в расчете на то, что он не дотянет до территории Казахстана и упадет в море, похоронив с собой всех свидетелей происшествия, предполагает Caliber.

Российские официальные СМИ называли предварительной версией крушения столкновение с птицами

Российские официальные СМИ называли предварительной версией крушения столкновение со стаей птиц и взрыв кислородного баллона на борту. Однако уже через несколько часов после катастрофы блогер Fighterbomber, связанный с Воздушно-космическими силами РФ, опубликовал в своем Telegram-канале видео с место крушения. На кадрах на обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой его части были видны следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Версию, что самолет, летевший из Баку в Грозный, мог быть поражен огнем системы противовоздушной обороны (ПВО), которая отражала утреннюю атаку беспилотников на Чечню, высказали также российский Telegram-канал Baza и ряд провоенных блогеров, получивших доступ к кадрам и видео выживших пассажиров самолета.

"В пабликах расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета. Отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами", - говорится в сообщении канала Baza. "Именно так выглядят повреждения от работы ЗРК", - написал в свою очередь провоенный блогер Юрий Подоляка, предположив, что "борт был случайно подбит" зенитно-ракетным комплексом. "Очень похоже, что борт попал под отражение очередной атаки на Грозный", - добавил он.

Помимо видео с пробоинами в хвостовом оперении, из-за которых у самолета могли возникнуть проблемы со стабилизатором и рулем высоты, Baza опубликовала ролик с отверстием в крыле лайнера, снятые еще во время полета Embraer 190. "На ролике видно, что часть крыла самолета повреждена - там виднеется дырка. При этом в салоне уже выпали кислородные маски", - прокомментировал канал.

Авиакатастрофа самолета Баку - Грозный произошла утром 25 декабря

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря. Пассажирский авиалайнер Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший рейсом 8432 из Баку в Грозный, пытался выполнить вынужденную посадку после того, как диспетчеры отказали ему в посадке в Грозном и Махачкале. Не долетев до аэропорта Актау несколько километров, он упал в степь, взорвался и загорелся. Носовая часть полностью выгорела, в то время как хвостовая часть отвалилась и уцелела. Именно в ней, по предварительным данным, находились как минимум 29 выживших пассажиров.

На борту самолета находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что в результате крушения погибли 38 человек. "Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие", - цитировало Бозумбаева издание Tengrinews.kz.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет строить какие-либо гипотезы по причине крушения самолета до завершения следствия. "До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем. И никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания этого следствия", - сказал Песков.