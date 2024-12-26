В Казахстане пока нет оценок версий крушения лайнера AZAL

В Казахстане пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть ни одну из версий гибели самолета компании Azerbaijan Airlines. Лайнер, следовавший из Баку в Грозный, разбился близ Актау утром 25 декабря.

Власти Казахстана пока воздерживаются от оценок версий крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау. "Никакую из версий подтверждать или опровергать на сегодняшний день не можем. Расследование продолжается", - заявил корреспонденту издания Tengrinews в четверг, 26 декабря, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. Позднее на брифинге в Актау он повторил, что "опровергнуть какую-либо версию невозможно". По словам Бозумбаева, у Казахстана нет официальной версии случившегося, а Россия и Азербайджан свои не представили.

"Когда нам дадут заключение, что самолет столкнулся с птицей, либо произошел внутри взрыв, когда сделают вывод, следствие может довести… Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Мы находимся в контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно", - указал казахстанский вице-премьер.

Заявление министра транспорта Казахстана

На этом же брифинге выступил и министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, рассказав, как именно происходило крушение самолета. По его словам, аварийные службы аэропорта Актау были готовы принять лайнер. Его экипаж предпринял две попытки зайти на взлетно-посадочную полосу аэродрома, "в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна". В 11.28 была потеряна связь с экипажем, и самолет упал.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился близ Актау утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Различные версии причин катастрофы

Сначала выдвигались версии, что причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона на борту. Позднее были опубликованы видеозаписи с повреждениями фрагментов самолета Azerbaijan Airlines: на обшивке обломков заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. На основании этих кадров появилась версия, что самолет могли сбить российские силы ПВО.

Euronews и агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщили, что причиной крушения самолета была российская ракета "земля-воздух". По словам источников, ракета была выпущена по рейсу 8432, следовавшему из Баку в Грозный, во время "воздушной активности беспилотника" над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.