Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

27 октября в Волгограде произошла крупнейшая в РФ за 10 лет коммунальная авария, когда из-за прорыва введенного в эксплуатацию еще в 1971 году канализационного сливного коллектора часть стоков попала в Волгу, часть вытекла на улицы города. В результате без воды остались более 186 тысяч человек, включая 62 тысячи детей. Когда 2 ноября власти отчитывались об устранении аварии, трубу снова прорвало.