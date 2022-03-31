Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов
Более десятка техногенных катастроф произошло в России в 2022 году. Погибли десятки людей, ущерб, нанесенный экономике и окружающей среде, трудно подсчитать. Крупнейшие происшествия - в фотогалерее DW.
Взрыв газа в Ступино
Утром 11 апреля в одной из квартир панельного дома в подмосковном городе Ступино произошел взрыв бытового газа. В результате погибли шесть человек, в том числе трое детей. Еще 20 человек пострадали. Четыре квартиры оказались полностью разрушены, пять - повреждены. Основная версия происшествия - утечка газа из-за неисправности газового оборудования.
Жесткая посадка Ил-76 под Рязанью
24 июня самолет Ил-76 Минобороны РФ совершал учебно-тренировочный полет из Оренбурга в Белгород. Сразу после взлета с авиабазы в Рязани, где производилась дозаправка, загорелся один из его двигателей. Экипаж принял решение сжечь топливо и идти на вынужденную посадку. В результате жесткой посадки на грунт машина разрушилась и загорелась. Погибли пять из девяти членов экипажа.
Пожар на складе OZON в Подмосковье
3 августа масштабный пожар вспыхнул на складе компании интернет-торговли OZON в подмосковной Истре. Пламя распространилось на площади 55 000 кв. метров. Борьба с огнем продолжалась четыре дня, еще пять дней здание тлело. Обошлось без жертв, но сам склад и товары сгорели полностью. Ущерб оценивается в 10,8 млрд рублей.
Авария Су-34 в Ейске
17 октября истребитель-бомбардировщик ВКС России Су-34 рухнул на девятиэтажный жилой дом в Ейске. Вспыхнул пожар. Погибло 15 человек, пострадали 43. Пилоты успели катапультироваться. По версии Минобороны РФ, катастрофа произошла из-за отказа двигателя во время учебно-тренировочного полета, боекомплекта на борту не было, хотя на опубликованных видеозаписях крушения отчетливо слышны взрывы.
Крушение Су-30 в Иркутске
23 октября двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ во время приемо-сдаточных испытаний упал на одноэтажный жилой дом в Иркутске. Жители не пострадали, оба пилота погибли. Из-за вспыхнувшего пожара 150 домов остались без света. По одной из версий, пилоты потеряли сознание во время полета из-за неисправности кислородного оборудования, разгерметизации или остатков азота в кислородных баллонах.
Экологическая катастрофа в Волгограде
27 октября в Волгограде произошла крупнейшая в РФ за 10 лет коммунальная авария, когда из-за прорыва введенного в эксплуатацию еще в 1971 году канализационного сливного коллектора часть стоков попала в Волгу, часть вытекла на улицы города. В результате без воды остались более 186 тысяч человек, включая 62 тысячи детей. Когда 2 ноября власти отчитывались об устранении аварии, трубу снова прорвало.
Пожар в ночном клубе "Полигон"
5 ноября загорелся ночной клуб "Полигон" в Костроме. Пламя охватило 3500 кв. метров, кровля здания полностью обрушилась. 13 посетителей погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести. Причиной пожара стало использование пиротехники: один из посетителей выстрелил в потолок из ракетницы. Под подозрением военнослужащий, который весной с ранением вернулся с войны в Украине.
Взрыв в жилом доме на Сахалине
19 ноября в поселке городского типа Тымовское на Сахалине в результате взрыва 20-литрового газового баллона обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Взрыв был такой силы, что выбило стекла в соседнем здании. Всего в квартирах рухнувшего подъезда жили 33 человека. Погибли девять человек, в том числе четверо детей. Еще шесть человек получили различные травмы.
Пожар в торговом центре "Мега Химки"
9 декабря ранним утром произошло возгорание на территории строительного гипермаркета OBI в торговом центре "Мега Химки" в Москве. Площадь пожара составляла 17 тысяч квадратных метров. Крыша здания обрушилась на площади в несколько тысяч квадратных метров. Тушение пожара затрудняли взрывы лакокрасочной продукции, находящейся в OBI. В результате пожара погиб один человек - охранник здания.
Пожар в торговом центре "СтройТракт"
12 декабря загорелся торговый центр "СтройТракт" в подмосковной Балашихе. Огонь охватил стройматериалы, позднее перекинулся на первый этаж здания, произошло обрушение кровли. Общая площадь возгорания составляла 10 тысяч кв. метров. В результате пострадал один человек. Основные версии возгорания - "человеческий фактор и неисправность электрооборудования, включая неисправные приборы обогрева".