В РФ подтвердили атаку БПЛА при посадке борта AZAL в Грозном

Во время захода самолета Azerbaijan Airlines на посадку Грозный подвергся атаке украинских дронов, заявили в Росавиации. Лайнер, летевший из Баку в столицу Чечни, разбился близ Актау на западе Казахстана.

В Росавиации подтвердили, что в момент захода на посадку самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Грозном город подвергся атаке украинских беспилотников. "Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта "Грозный" была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта "Грозный" вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", - заявил глава ведомства Дмитрий Ядров в пятницу, 27 декабря.

Помимо этого, по его словам, в районе аэропорта был плотный туман на высоте 500 метров. Пилоты пытались дважды посадить самолет, но им это не удалось. Ядров утверждает, что командиру самолета предлагали другие аэропорты РФ для посадки, но он якобы принял решение следовать в казахстанский Актау. "Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе, в сотрудничестве с коллегами, мы полностью готовы", - сказал глава Росавиации.

Крушение самолета AZAL в Актау

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили. Среди погибших - командир экипажа Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева.

Источники Reuters и Euronews в правительстве Азербайджана заявили, что причиной крушения стала российская ракета. По их версии, она была выпущена по самолету во время "воздушной активности беспилотника" над Грозным. Ракета взорвалась рядом с лайнером, повредив его обшивку. Как утверждали источники, экипаж самолета запросил аварийную посадку в одном из ближайших российских аэропортов, но ему не позволили приземлиться и приказали лететь через Каспийское море в направлении Актау.

В парламенте Азербайджана потребовали от России извинений в связи с крушением самолета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле в курсе этого, но до завершения официального расследования никаких комментариев по трагедии не будут. "Мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки и не будем этого делать", - подчеркнул Песков.