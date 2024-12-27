AZAL: Разбившийся самолет подвергся "внешнему воздействию"

Потерпевший крушение в Казахстане самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, по предварительным данным, подвергся "внешнему физическому и техническому воздействию", заявил перевозчик в пятницу, 27 декабря.

Росавиация: Украинские БПЛА атаковали Грозный, когда там пытался приземлиться борт AZAL

Глава Росавиации Дмитрий Ядров 27 декабря рассказал, что перед крушением самолета AZAL, который должен был приземлиться в Грозном, в аэропорту столицы Чечни вводили план "Ковер" из-за атаки украинских беспилотников.

Кроме того, по его словам, командир судна дважды пытался посадить самолет, но не смог сделать это из-за тумана. После этого ему якобы предложили направить борт в один из расположенных неподалеку аэропортов, однако он, по словам Ядрова, принял решение лететь в Актау "через все Каспийское море".

Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в десять городов России

Ранее в тот же день в AZAL объявили о приостановке полетов в 10 российских городов. Рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу прекращаются с 28 декабря вплоть до завершения предварительного расследования авиакатастрофы Embraer 190. Такое решение в компании объяснили соображениями безопасности.

Отмечается при этом, что AZAL продолжит выполнять полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

О приостановке полетов в ряд аэропортов России объявили также казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR и израильский национальный авиаперевозчик El Al.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines, летевшего в Грозный, под Актау: версии

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, упал возле казахстанского города Актау и разбился утром 25 декабря. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. По последним данным, выжили 29 из них.

Издание Euronews и агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщили, что причиной падения самолета стала российская ракета класса "земля-воздух". По их словам, осколки ракеты повредили лайнер во время отражения атаки БПЛА на Грозный. Telegram-канал Baza также написал: "В пабликах расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета. Отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами". "Именно так выглядят повреждения от работы ЗРК", - заявил провоенный блогер Юрий Подоляка.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии проекту The War Zone 26 декабря заявил, что по его версии борт AZAL был сбит российским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Панцирь-С1", расположенным на территории РФ.

Среди возможных причин трагедии называлось и столкновение самолета со стаей птиц. Эту же версию озвучили и в Росавиации, и в Казаэронавигации. В свою очередь, казахстанское издание Orda.kz сообщило со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области, что на борту самолета взорвался кислородный баллон.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 27 декабря, на своем брифинге отказался давать оценки причинам крушения лайнера Azerbaijan Airlines. "Идет расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать", - приводят его слова СМИ.