Авиакатастрофа в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines
Самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря близ города Актау. Подробности крушения и версии произошедшего - в фотогалерее DW.
Не долетев до посадочной полосы
Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря близ города Актау в Казахстане. Лайнер пытался выполнить вынужденную посадку после того, как диспетчеры отказали ему в посадке в Грозном и Махачкале. Не долетев до аэропорта Актау несколько километров, самолет жестко приземлился в степи, взорвался и загорелся
Носовая часть сгорела полностью
В результате взрыва носовая часть полностью выгорела. По информации авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Среди них граждане Азербайджана, Российской Федерации, Казахстана и Кыргызстана. Как заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, в результате крушения самолета погибли 38 человек.
Спаслись те, кто были в хвосте самолета
После приземления хвостовая часть лайнера отвалилась и уцелела. Именно в ней, по предварительным данным, находились, как минимум, 29 пассажиров, которые выжили. Они были доставлены в больницу Актау, их имена опубликовал казахстанский Минздрав. Среди них - 11-летняя девочка из Германии.
Версия о стае птиц
Расследование аварии проводят власти Казахстана с участием представителей Азербайджана и Бразилии. В то же время российские СМИ, со ссылкой на пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, опубликовали версию о том, что лайнер получил повреждения из-за столкновения со стаей птиц и вынужден был уходить на запасной аэродром в Актау, так как в Грозном и Махачкале посадка была невозможна из-за тумана.
Попадание поражающих элементов
После крушения самолета спасатели обратили внимание на многочисленные небольшие отверстия на обшивке самолета, которые могли стать результатом попадания поражающих элементов боевой части ракеты. Плоскости горизонтальных и вертикальных рулей пробиты насквозь. Один из выживших пассажиров рассказал, что слышал взрыв вне самолета. "Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", - заявил он.
Отбивали атаку дронов
Несколько европейских СМИ, ссылаясь на источники в Баку, сообщили, что причиной крушения стала российская ракета, взорвавшаяся рядом с лайнером. По одной из версий, речь идет о работе системы ПВО "Панцирь-С", использовавшейся 25 декабря для отражения атаки дронов на Грозный. Кроме того, временное исчезновение самолета с радаров, может объясняться использованием российскими военными систем РЭБ.
В Азербайджане объявлен траур
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в стране. Глава Азербайджана, летевший в Санкт-Петербург, где должна была состояться ежегодная неформальная встреча глав государств СНГ, приказал развернуть лайнер и вернулся в Баку. Сразу несколько авиакомпаний, включая израильскую El Al, объявили, что приостанавливают полеты в Россию до выяснения обстоятельств крушения в Актау.
Embraer-190 - безопасный самолет
По данным авиакомпании, разбившийся лайнер был выпущен в 2013 году и в октябре 2024 года прошел полный техосмотр. Embraer-190 считается достаточно безопасными. До крушения в Актау по всему миру было всего три авиакатастрофы лайнеров этого типа, сопровождавшиеся гибелью пассажиров. Причем в одном случае, речь шла о теракте.