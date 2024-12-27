Расследование аварии проводят власти Казахстана с участием представителей Азербайджана и Бразилии. В то же время российские СМИ, со ссылкой на пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, опубликовали версию о том, что лайнер получил повреждения из-за столкновения со стаей птиц и вынужден был уходить на запасной аэродром в Актау, так как в Грозном и Махачкале посадка была невозможна из-за тумана.