Жизнь с нуля: беженцы из Нагорного Карабаха о себе и Армении

Год спустя после масштабного исхода, более 100 000 армян из Нагорного Карабаха пытаются заново выстроить свою жизнь в Армении, сталкиваясь с многочисленными трудностями и неопределенностью будущего.

25 сентября 2024 года исполняется ровно год, как как более 100 000 этнических армян были вынуждены покинуть Нагорный Карабах - регион, вокруг которого длительное время велись ожесточенные споры и несколько войн между Арменией и Азербайджаном.

В сентябре 2023 года Баку в результате двухдневной военной операции полностью взял под контроль территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. НКР капитулировала и официально перестала существовать. Это событие стало причиной крупнейшего в регионе перемещения населения со времен карабахского конфликта 1990-х годов. Беженцы из Нагорного Карабаха вынуждены были начать свою жизнь с нуля в Армении. Корреспондент DW узнал, как сложилась их судьба на новом месте, на что они рассчитывают и каким видят свое будущее.

Жители Нагорного Карабаха покидают свои дома (28 сентября 2023 года) Фото: SIRANUSH ADAMYAN/AFP/Getty Images

"Бардак" переехал из Степанакерта в Ереван

Азат Адамян, основатель популярного среди жителей Нагорного Карабаха паба "Бардак", покинул регион вместе с десятками тысяч соотечественников в сентябре прошлого года. 34-летний уроженец Степанакерта, бывшей столицы непризнанной НКР, изначально рассматривал возможность эмиграции в дальнее зарубежье. Однако он изменил свое решение, увидев, по его словам, заботу простых жителей Армении.

"Я думал, что мы здесь никому не нужны. Но оказалось, что это не так. Есть много неравнодушных людей, готовых помочь", - рассказывает Азат Адамян в интервью DW. Сейчас он вместе со своей семьей из 7 человек проживает в одном из спальных районов Еревана.

Азат Адамян, беженец из Нагорного Карабаха, открывший в Ереване свой паб Фото: privat

Всего через два месяца после вынужденного переселения из Нагорного Карабаха Азат возродил "Бардак" уже в Ереване. "Примечательно, что ереванский "Бардак" в десять раз больше его карабахского предшественника", - рассказывает Азат, беседуя с корреспондентом DW в своем кабинете, где среди прочего аккуратно разложены пледы. Очевидно, что владелец заведения уже готовится к зимнему сезону.

Сначала основную часть посетителей, или как Азат называет "гостей" заведения, составляли жители Еревана. "Это можно объяснить тем, что наши соотечественники были подавлены, в глубокой депрессии, однако затем постепенно и они тоже начали выходить из этого состояния, посещать наше заведение. Сейчас уже примерно половина наших гостей - это жители Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.)", - пояснил Адамян, который, как и многие другие жители Нагорного Карабаха уже получил статус беженца, подразумевающий международные механизмы правовой защиты и помощи.

Много ли беженцев покидают Армению?

Вопрос условий жизни беженцев из Нагорного Карабаха в Армении, а также проблемы миграции, периодически становятся предметом ожесточенных политических дебатов в стране. Правительство регулярно отчитывается о миграционных потоках. Согласно данным Службы национальной безопасности Армении, в период с 25 сентября 2023 года (начало массового исхода армян из Нагорного Карабаха) по 10 сентября 2024 года включительно, 24 261 человек, вынужденно покинувший Нагорный Карабах, выехал из Армении. Из них 12 310 человек впоследствии вернулись, в то время как 11 951 остаются за пределами страны.

Более 100 тыс. этнических армян покинули Нагорный Карабах в 2023 году Фото: DAVID GHAHRAMANYAN/REUTERS

Многие беженцы из Нагорного Карабаха сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами, включая трудности с трудоустройством и оплатой жилья. Для смягчения этой ситуации правительство Армении запустило программу жилищной поддержки, которая будет действовать до конца 2024 года. В рамках этой программы беженцам из Нагорного Карабаха предоставляется ежемесячная помощь в размере около 100 евро на аренду жилья, а также дополнительно 20-25 евро для оплаты коммунальных услуг. "Эти средства помогают мне оплатить аренду жилья, которая составляет около 450 евро в месяц и коммунальные услуги", - отмечает Азат Адамян, отметив, что на жизнь нужно зарабатывать самому.

По данным Комитета государственных доходов Армении на 22 августа, после 19 сентября 2023 года 23 370 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха заключили трудовые договоры в Армении. Из них в настоящее время работают 17 470 человек.

"В Армении я близка к Арцаху"

Нанар Погосян, 33-летняя уроженка Нагорного Карабаха, юрист по профессии, около 12 лет проработавшая в правоохранительной системе непризнанной НКР, видит свое будущее, как она утверждает, "исключительно в Армении". "Я уже получила гражданство Армении. Для меня важно жить и работать здесь. Я даже не думаю об отъезде и никогда не думала, поскольку, живя здесь, я могу быть близко к своей родине - Арцаху", - отмечает Погосян, которая ведет активную общественную жизнь и вовлечена в различные благотворительные инициативы.

Беженцы из Нагорного Карабаха (сентябрь 2023 год). Большая часть из них теперь живет в Армении Фото: DAVID GHAHRAMANYAN/REUTERS

Нанар, проживающая в Ереване и оставившая в Нагорном Карабахе все накопленное за жизнь имущество, надеется на "лучшую жизнь". Хотя сложности приходится преодолевать практически каждый день. "Моя мама - педагог с многолетним стажем, но сейчас она занимается приготовлением и продажей арцахских сладостей и пирогов, которые довольно популярны в Армении. Также она недавно устроилась воспитательницей в детский сад. Брат, юрист по профессии, работает таксистом, так зарабатывает на жизнь. Обе сестры имеют высшее образование, но также занимаются приготовлением и продажей сладостей. Я вовлечена в различные благотворительные инициативы, таким образом пытаюсь помочь людям, в том числе моим соотечественникам", - рассказывает она, отмечая, что помощь своих армянских друзей чувствует каждый день.

Жилищная программа от правительства

После массового переселения жителей Нагорного Карабаха в Армению население страны увеличилось примерно на 100 тысяч человек, что отразилось и в официальной статистике. Перед властями стоит задача удержать этих людей в стране, так как наблюдаются сильные миграционные настроения: по официальным данным, около 10% переселенцев уже покинули Армению.

Беженцы из Нагорного Карабаха в Армении (30 сентября 2023 года) Фото: Vasily Krestyaninov/AP Photo/picture alliance

В ответ на это правительство Армении в мае текущего года утвердило программу жилищной помощи для вынужденных переселенцев, предусматривающую выделение от 4640 до 11 600 евро на каждого члена семьи для приобретения или строительства жилья. Программа доступна семьям, покинувшим Нагорный Карабах после 27 сентября 2020 года и имеющим гражданство Армении. Установлены определенные критерии, включая минимальную жилую площадь на человека и максимальную стоимость жилья. Однако поддержка может быть прекращена при длительном отсутствии семьи в Армении или невыполнении обязательств по выплатам.

Почему предложение правительства не так популярно?

Несмотря на инициативу правительства, программа не вызвала большого энтузиазма среди переселенцев. По данным на сентябрь 2024 года, было подано 916 заявок, из которых одобрено только 30. Основные причины отказов - отсутствие гражданства Армении у членов семьи или статуса перемещенного лица. Из карабахских переселенцев со статусом беженца лишь 4378 подали заявления на получение армянского гражданства, из которых 2846 было удовлетворено. Дела остальных в процессе рассмотрения.

42-летняя Диана Гарибян - одна из немногих переселенцев, которая уже думает о том, чтобы приобрести гражданство Армении для того, чтобы пользоваться госпрограммой жилья. "Для меня отказ от паспорта с кодом 070 - довольно сложное решение. Это часть моей идентичности. От нашей родины остался лишь этот код. Я каждый день затягиваю с этим, но, в конце концов, должна принять это решение", - сказала в беседе с DW Диана, которая со своей большой семьей из 9 человек проживает в армянском городе Масис, расположенном примерно в 14-ти километрах к югу от Еревана.

Диана Гарибян, беженка из Нагорного Карабаха Фото: privat

Армянский политолог Тигран Григорян, уроженец Нагорного Карабаха, объясняет причины непопулярности жилищной программы правительства Армении. По его мнению, она может быть эффективной только для тех, кто имеет стабильный доход, трудоустроен и платежеспособен. "В большинстве случаев приобретение жилья в центральных районах страны практически невозможно из-за высоких цен, а в приграничных областях люди не хотят селиться из-за проблем с трудоустройством", - отмечает Григорян в беседе с DW.

Он подчеркивает, что переселенцы в основном сконцентрированы в Ереване или прилегающих к нему общинах, поскольку это основной рынок труда страны. "Например, в Ереване можно зарабатывать на жизнь, работая таксистом, тогда как в отдаленных областях с этим возникают трудности", - поясняет политолог.