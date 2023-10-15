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Алиев поднял флаг Азербайджана в столице непризнанной НКР

Даниил Сотников
15 октября 2023 г.

Президент Азербайджана поднял флаг этой страны в ряде населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, контроль над которой Баку получил в результате военной операции.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана (фото из архива)Фото: Press Service of the President of Azerbaijan Ilham Alijew/REUTERS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг этой страны в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - Степанакерте, который Баку называет Ханкенди. Об этом пресс-служба главы азербайджанского государства сообщила в воскресенье, 15 октября.

Президент также выступил с речью, добавили в канцелярии лидера Азербайджана. Других подробностей мероприятия не приводится. В ходе поездки по территории Нагорного Карабаха Алиев ранее поднял азербайджанский флаг в городе Агдере (армянское название Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Азербайджан 19-20 сентября провел военную операцию с целью, как заявил Баку, "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе" - регионе, населенном преимущественно этническими армянами. В результате военных действий Азербайджан получил контроль над этой спорной территорией. "Глава" НКР 28 сентября подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

За две недели из Карабаха уехало практически все армянское население - более 100 тысяч человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 октября подписал декларацию о признании территории Азербайджана, в которую входит Нагорный Карабах.

В США опасаются вторжения Азербайджана в Армению

Несколькими днями ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил конгрессменов о возможном вторжении войск Азербайджана в южную Армению в ближайшие недели. По словам собеседников издания Politico, глава Госдепартамента обсуждал эту тему в ходе телефонного разговора с небольшой группой конгрессменов от Демократической партии в начале октября.

Госсекретарь и законодатели обсуждали меры, которые Соединенные Штаты могут принять в ответ на то, что Азербайджан взял под контроль территорию Нагорного Карабаха. Блинкен, в частности, сказал тогда, что Вашингтон перестанет оказывать военную помощь Баку. При этом он добавил, что, по мнению Госдепартамента, Азербайджан может в ближайшие недели вторгнуться в южную Армению. В американском ведомстве отказались комментировать телефонный разговор Блинкена.

Конгрессмен Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси, участвовавший в беседе с Блинкеном, написал в соцсетях после разговора, что президент Азербайджана Алиев "движется вперед к своей цели - захватить южную Армению".

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