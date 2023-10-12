Немецкий эксперт: Между Баку и Ереваном будет новый конфликт

Армянское население Нагорного Карабаха в результате военной операции Азербайджана, проведенной на глазах у мирового сообщества, было вынуждено покинуть родной регион. Каково будущее Нагорного Карабаха и почему Запад не оказал Армении конкретной поддержки? На эти и другие вопросы в интервью DW ответил директор Института политики безопасности при Университете Киля, автор книги "Внешняя политика и политика безопасности Республики Армения" Штефан Хансен (Stefan Hansen).

DW: Украина, Израиль, Нагорный Карабах… Господин Хансен, складывается впечатление, что геополитические интересы все чаще продвигают не через дипломатические переговоры, а путем насилия. Насколько верно это наблюдение?

Штефан Хансен: Думаю, что в истории так было всегда.

Эксперт по Армении Института политики безопасности при Университете Киля Штефан Хансен Фото: ISPK

Миропорядок, который Запад создал после Второй мировой войны, долгое время представлял собой аномалию, поскольку раньше войны и убийства, в том числе в Европе, приходились на судьбу каждого поколения. Мы же можем считать себя счастливыми, поскольку в послевоенной истории царила длительная фаза стабильности, даже учитывая угрозу холодной войны. Как раз немецкое общество чувствовало себя при этом очень комфортно. В итоге Запад, в том числе многие европейские страны, и в первую очередь Германия, стали попустительски относиться к предосторожностям в плане безопасности. Из-за этого открылось окно возможностей, которым и воспользовались авторитарные страны, прежде всего Россия, которая стремится вернуть себе место среди великих держав.

- Мировое сообщество активно поддерживает Украину, защищающуюся от российской агрессии. Однако в ситуации с Нагорным Карабахом дальше выражения солидарности на словах дело не зашло. Так что же, ООН и другие международные организации потерпели провал?

- Совбез ООН парализован, поскольку Россия является его членом. Украине Запад действительно оказал поддержку, хотя Германия, например, и была поначалу ужасно медлительной, поскольку сама имела слишком мало (вооружений. - Ред.) в резервах. Армении же Запад не оказал практически никакой поддержки. Главная причина этого - в том, что Армения не имеет столь важного значения в мире, ей практически нечего предложить, когда речь идет об интересах различных мировых держав. Это печально, но это так.

Россия традиционно рассматривала Южный Кавказ как сферу своего влияния. Однако, поскольку сейчас она занята Украиной, это влияние на Кавказе было утеряно. Турция же, которая является могущественным союзником Азербайджана, воспользовалась ослаблением России, чтобы усилить свое влияние на Южном Кавказе за счет Армении и армян в Нагорном Карабахе.

"Армения не может полагаться на Россию"

- Путем военной операции Азербайджан установил над Карабахом свой контроль. Но можно ли считать конфликт в регионе исчерпанным? Сейчас Баку стремится проложить через территорию Армении коридор, соединяющий западные районы Азербайджана с его эксклавом - Нахичеванской автономной республикой. Насколько серьезна опасность новой войны на этой почве?

- Опасности полноценной войны я не вижу - по той печальной причине, что Армения просто будет не в состоянии ее вести.

Создание коридора к Нахичевани отвечает и интересам Турции, которая таким образом сможет установить прямое сообщение со своим "братским" государством Азербайджаном. Тема коридора с Нахичеванью очень эмоциональна для азербайджанцев. Именно оттуда родом семья Ильхама Алиева.

С другой стороны, совершенно очевидно, что Армения не примет этого ни при каких обстоятельствах, поскольку это означало бы потерю суверенитета над частью своей территории. И Армения, и Азербайджан тратят сравнительно большую часть бюджета на оборону, однако только у Азербайджана есть сильный союзник в лице Турции. Армения же не может полагаться на Россию. Это стало очевидно в 2020 и еще раз в 2023 году. После начала войны в Украине Москва больше не в состоянии оказывать существенную поддержку своим союзникам. Это ослабляет и весь возглавляемый Россией союз ОДКБ, который создавался когда-то как противовес НАТО, но так и не смог набрать силу.

В 2020 году стало очевидно, что Россия больше не заинтересована в поддержке Армении, которая после "бархатной революции" 2018 года активно занимается демократизацией. Так что если мы как Запад, и в частности Германия, говорим, что проводим международную политику, ориентированную на ценности, нам следовало бы четко занять сторону Армении, в оптимальном случае даже вмешаться. Но это иллюзия. Запад ни за что не полезет в это осиное гнездо. Для этого значение Армении, к сожалению, слишком мало. Усложняет ситуацию и то, что входящая в НАТО Турция поддерживает авторитарный Азербайджан.

- Но поддержит ли Анкара Баку в случае реального военного конфликта?

- Азербайджан будет продолжать пытаться построить коридор в Нахичевань, так что да, я думаю, конфликт будет. Армяне будут пытаться оказывать сопротивление, хотя с военной точки зрения это будет едва ли возможно. Турция наверняка поддержит Азербайджан, но не официально, а через подпольные поставки материала, как это уже было в 2020 году, когда турецкие дроны сыграли решающую роль. В случае новой войны мы их наверняка увидим снова.

"Конфликтный потенциал в Нагорном Карабахе усилился"

- Каким вы видите будущее региона? Вернется ли туда когда-нибудь армянское население, поверив гарантиям Баку? Или Нагорный Карабах будет заселен азербайджанцами?

- Я был в этом регионе. В нем много высоких гор, так что для заселения он не очень привлекателен.

Но со стороны Азербайджана наверняка будет проводиться некая деятельность по заселению. Покинувшие регион армяне вряд ли вернутся. Ведь Азербайджан уже предлагал им остаться, сменив гражданство, но этой возможностью не воспользовался практически никто. Это связано с тем, что этому конфликту уже несколько десятилетий и там наблюдается передающаяся из поколения в поколение вражда.

На этом фоне, к сожалению, я не считаю совершенно невозможным и появление "армянского терроризма". Я имею в виду не новое террористическое движение. Из-за неутихающей боли в связи с геноцидом армян в 1915 году проявления "армянского терроризма" были и в Германии, когда совершались убийства молодых турецких политиков. Терроризм - это средство, к которому прибегают, когда не могут добиться своих целей при помощи принятых политических структур. А на фоне слабости Армении на государственном уровне вполне можно себе представить формирование армянских группировок иного типа, которые попытаются защищать себя от Азербайджана, переступая порог допустимого государством.

Конфликт в Нагорном Карабахе как таковой разрешен, поскольку сам Карабах прекратил свое существование. Однако конфликтный потенциал на месте и ненависть народов, проживающих там, скорее только усилились. Так что спокойствия в этом регионе не будет.

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