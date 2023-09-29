Что рассказывают беженцы из Нагорного Карабаха в Армении

Почти 100 тысяч этнических армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению. Репортаж DW из приграничного села Корнидзор и города Горис, куда прибывают беженцы.

Число беженцев из Нагорного Карабаха, перебравшихся в Армению, к вечеру пятницы, 29 сентября, приближается уже к 100 тысячам. Этнические армяне уезжают с территорий, которые после военной операции Азербайджана 19-20 сентября переходят под контроль Баку.

"Вынужденные переселенцы", как из называют в Армении, едут через армянское село Корнидзор в Горис - первый крупный город после выезда из Карабаха. Корреспондент DW побывал в этих населенных пунктах и поговорил с карабахскими беженцами.

"Нас просто предали Армения и Россия"

Женя Петросян вместе с большой семьей из семи человек покинула Нагорный Карабах, как только разблокировали Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую регион с Арменией, которая с декабря прошлого года была блокирована частично, а с апреля полностью.

Беженцы из Карабаха в армянском Горисе Фото: Arschaluis Mghdesyan/DW

"Мы потеряли все - и дома, и родину. Нас просто предали как Армения, так и Россия. Теперь вынужденно переехали в Армению, но вообще не знаем, что делать, как быть", - жалуется со слезами на глазах Женя.

Она, как и ее муж, из Степанакерта, столицы непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" до ее расформирования. Она работала в местной гостинице, муж работал водителем в одном из органов местной "власти", которого больше нет, а также подрабатывал таксистом. "Мы жили и не жаловались даже в условиях ни войны, ни мира. Знали, что у нас есть дом, адрес, родина", - рассказывает она в беседе с DW перед пунктом приема беженцев в Горисе.

Их жизнь, как и жизни тысяч других карабахских армян резко усложнилась с блокадой Лачинского коридора. Семье Жени едва удавалось купить даже продукты первой необходимости, поскольку продовольствие извне в Карабах не поступало, а продукция местного производства была в скудном объеме и стоила очень дорого.

О сладостях для детей тоже не могло быть речи. "Не могла даже дать детям конфеты. Они уже привыкли, что мама откажет им, если попросят сладости", - рассказывала женщина.

"Мы не вернемся, пока там азербайджанцы"

Несмотря на официальные заявления Баку о гарантиях прав и безопасности карабхских армян, если они решат интегрироваться в азербайджанское общество, жители ранее непризнанной и уже распущенной "Нагорно-Карабахской республики" не доверяют этим обещаниям.

"Нет, ни в коем случае, я свою семью под пули не поставлю и на такой риск не пойду. Мы не вернемся, если там азербайджанцы", - говорит житель другого карабахского города Аскеран, назвавшийся Серобом. Он вместе с семьей из пяти человек около суток пробирался через пробку на дороге в Армению на своих "Жигулях".

Пусть из Степанакерта в Корнидзор хоть и составляет 80 км, но преодолеть его из-за горного рельефа даже в обычной ситуации довольно сложно. А в последние дни эта дистанция покоряется людям только за несколько суток.

Автомобили с беженцами из Нагорного Карабаха у армянского приграничного села Корнидзор Фото: Arschaluis Mghdesyan/DW

"Мы ехали больше 36 часов. Тешили себя надеждой, что только так можно спастись, чтобы наши дети наконец-то вышли из бомбоубежищ и перестали бояться громких звуков, думая, что снова начали стрелять", - сказал Сероб в беседе с DW. В Карабахе он работал в супермаркете, а во время блокады, как вспоминает, "жил как мог".

"Былая острая нехватка всего. Стояли часами в очередях у пекарни, чтобы купить два хлеба на большую семью. Бывало так, что хлеб доставался не всем. Были дни, что просто голодали. А мир на это смотрел, никто ничего не делал, когда нас морили голодом", - сердится он.

Военную операцию Азербайджана, которая продлилась менее суток, собеседники DW называют "адом". Беженка из Нагорного Карабаха Армине говорит, что думала только об одном - "спастись и спасти своих детей".

Где беженцы из Карабаха точно не хотят жить

Администрация Сюникской области на юге Армении, которая первой принимает наплыв беженцев из Нагорного Карабаха, работает в круглосуточном режиме. "Магазины, пекарни работают 24 часа в сутки, Сюник принимает вынужденных переселенцев в круглосуточном режиме. В регионе действует рабочая группа из 350 человек", - рассказал СМИ губернатор Сюникской области Роберт Гукасян.

Беженцы выбираются из Карабаха на любом доступном транспорте Фото: Arschaluis Mghdesyan/DW

Партнеры Армении тоже выделяют деньги на нужды переселенцев. О предоставлении гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха заявили в ЕС, а США объявили о развертывании команды реагирования на стихийные бедствия на Южном Кавказе для координации гуманитарного реагирования Соединенных Штатов на кризис в Нагорном Карабахе.

На прием и оказание первой помощи беженцы из Карабаха не жалуются. Многих беспокоит неопределенное будущее. Впрочем, многие точно определились с тем, где бы не хотели жить. Это приграничные районы с Азербайджаном, где тоже неспокойно и периодически происходят локальные стычки между армянскими и азербайджанскими военными.

"Мы не хотим, чтобы призрак войны всегда следовал за нами или угроза войны дышала нам в затылок. Хватит, довольно с этим. Мы хотим спокойно жить. Наши дети тоже заслуживают право на спокойную жизнь там, где нет выстрелов и бомбоубежищ", - резюмирует Армине.

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