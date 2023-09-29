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ФРГ увязала санкции в адрес Баку с защитой армян в Карабахе

Павел Мыльников
29 сентября 2023 г.

Вероятное введение санкций в отношении Азербайджана является элементом переговоров на уровне ЕС, заявили в МИД Германии. В Баку обещают защищать права армян в Нагорном Карабахе.

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Армяне покидают Нагорный Карабах
Армяне покидают Нагорный КарабахФото: SIRANUSH ADAMYAN/AFP/Getty Images

Правительство Германии увязало возможные санкции в отношении Азербайджана с защитой Баку армянского населения в Нагорном Карабахе и уважением границ Армении. Вероятное введение рестрикций является частью консультаций на уровне Евросоюза, заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ в пятницу, 29 сентября, ссылаясь на наблюдательную миссию ЕС на азербайджанско-армянской границе.

Споры о границе также стали элементом обсуждений политических директоров МИД Германии, Франции, Азербайджана и Армении. Эти дискуссии должны подготовить возможную встречу канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента Франции Эмманюэля Макрона с представителями правительств обеих закавказских стран с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Ожидается, что встреча в таком формате состоится в Испании на предстоящей неделе.

Президент Азербайджана обещает защиту прав армян в Карабахе

Между тем Баку обещает защищать права армянского населения в Нагорном Карабахе. "Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции", - отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 сентября на втором Национальном градостроительном форуме в Зангилане. Баку намерен решать вопросы, связанные с правами армян, в соответствии с международными конвенциями, которые подписал Азербайджан, добавил Алиев.

Исход армян из Нагорного Карабаха после военной операции Баку

19 сентября Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, начал военную операцию в регионе. Спустя сутки власти НКР объявили, что прекращают сопротивление.

На этом фоне началось  массовое бегство из Нагорного Карабаха армян, опасающихся репрессий властей Азербайджана, в сторону Армении. К 29 сентября она приняла около 93 тысяч беженцев, сообщила на брифинге пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

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