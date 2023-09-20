Что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня?

История непризнанного Нагорного Карабаха заканчивается, считают опрошенные DW эксперты. При этом они видят как риск войны Азербайджана с Арменией, так и шанс Еревана уменьшить зависимость от России.

"Это исторический момент", - указала в беседе с DW Сильвия Штёбер (Silvia Stöber), берлинская журналистка и эксперт по Южному Кавказу новостного портала Tageschau.de. По ее словам, анонсированная на четверг, 21 сентября, в азербайджанском Евлахе встреча представителей Баку и непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" (армянское название Арцах. - Ред.) означает окончание более чем 30-летнего периода истории региона. Капитуляция? "Да", - констатирует Штёбер.

Этому предшествовало возобновление в регионе 19 сентября, во вторник, масштабных боевых действий, которые Азербайджан назвал "антитеррористической операцией". Уже в среду Баку объявил о временном прекращении огня, сообщив о полученных гарантиях разоружения военных формирований Карабаха. Баку собирается вести переговоры об интеграции Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, который является международно признанной частью территории страны. На каких условиях - вопрос открытый.

Карабах возвращается под контроль Баку

Азербайджанские эксперты называют причиной "антитеррористической операции" Баку его недовольство тем, как шли переговоры о мирном урегулировании после Второй карабахской войны, которая случилась осенью 2020 года. "Позиция Азербайджана заключается в том, что, поскольку это признанная в мире территория Азербайджана, то там не может быть других вооруженных сил, кроме азербайджанских", - отметил в беседе с DW политический аналитик Фуад Шахбазов.

Премьер Армении Пашинян (слева) и президент Азербайджана Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности, февраль 2020 года Фото: DW/G. Gontscharenko

Но что дальше? "Единственный сценарий - полный переход (Карабаха. - Ред.) под контроль Азербайджана, - сказал DW Рубен Еникополов, профессор университета Помпеу Фабра в Барселоне. - Это закончится тем, что ничего армянского там не останется. Оно будет либо эвакуировано на территорию Армении, либо посажено в тюрьмы Азербайджана".

Еникополов надеется, что этнических чисток удастся избежать, и прогнозирует "принудительную эвакуацию" из региона армянского населения. Он сравнивает нынешнюю ситуацию с тем, что "Турция сделала с греками в начале 20-го века, но не с армянами тогда же".

Насколько высок риск этнических чисток?

Сильвия Штёбер назвала риск этнических чисток "очень высоким". По ее мнению, развитие ситуации будет зависеть от настроя азербайджанских солдат. Штёбер надеется, что худшего сценария удастся избежать, но подчеркивает, что положение "может выйти из-под контроля". Поводом для сдержанного оптимизма эксперт называется негативные последствия для имиджа Азербайджана, а также сигналы того, что она назвала "пропагандой" со стороны Баку - мол, события "должны выглядеть как мирная акция".

Эвакуация жителей Нагорного Карабаха, 20 сентября 2023 года Фото: Russian Defence Ministry/TASS/IMAGO

Что стало причиной такого развития событий и какую роль сыграла или не сыграла Россия, чьи миротворцы после войны 2020 года находятся в регионе? Штёбер среди причин случившегося упоминает недовольство России действиями не только премьера Армении Никола Пашиняна, но и его предшественников.

По словам немецкого эксперта, "Армения ошиблась", не пойдя на компромиссы до войны 2020 года. Штёбер связала это с тем, что Нагорный Карабах долго считался неприступной крепостью, но новые военные технологии, в том числе дроны, изменили расклад сил в пользу Баку.

Опасность войны Азербайджана с Арменией

"Не было попытки договориться и предложить на тот момент более разумный вариант компромисса с разменом территорий", - добавляет Рубен Еникополов. По его выражению, "была игра ва-банк, которая не сработала". Еникополов называет и еще одну причину - "очень сильное сближение России и Турции", которые по-новому "делят сферы влияния" в регионе.

В Баку - всллеск партиотических настроений, 20 сентября 2023 года Фото: Tofik Babayev/AFP

И Штёбер, и Еникополов видят опасность новой войны в регионе - на этот раз прямого вооруженного конфликта Азербайджана с Арменией с целью для Баку получить коридор в Нахичевань, азербайджанский эксклав между Турцией и Арменией. Сильвия Штёбер трактует высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в том смысле, что он может на это пойти, хотя она и считает такой сценарий "очень маловероятным".

Сам Алиев отвергал наличие территориальных претензий к Армении. Но если война все-таки вспыхнет, остановить Алиева будет некому, даже Турции сделать это будет сложно, предупреждает немецкий эксперт. Она исходит из того, что в этой ситуации "Алиев выглядит сильнее" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Похоже оценивает ситуацию Заур Шириев, эксперт аналитического центра International Crisis Group. По его словам, "Баку продемонстрировал нежелание менять свои расчеты под давлением внешних игроков - даже со стороны своего союзника Турции".

Россия остается торговым партнером Армении

Что будет с российским присутствием в регионе и ее отношениями с Арменией? В Карабахе Россия "не играет никакой роли", полагает Рубен Еникополов. Из Карабаха ее войска, возможно, уйдут, прогнозируеет Сильвия Штёбер. Дальнейшая судьба российской базы в армянском Гюмри неизвестна.

Но в Армении влияние Москвы сохранится, прежде всего экономическое. Россия не уйдет из Армении, она является основным торговым партнером Еревана, говорит Еникополов. По его мнению, отношения Москвы и Еревана больше нельзя будет назвать "отношениями дружеских, братских стран", но деловые связи останутся: "Торговать надо, но любовь прошла".

Сильвия Штёбер считает, что, хотя нынешняя ситуация - тяжелое испытание для Армении, но она может быть и шансом - на стабилизацию и "снижение зависимости от России". По словам Штёбер, сотрудничество Еревана с Евросоюзом и странами региона будет расширяться. Рубен Еникополов добавляет, что это может звучать "иронично, но Иран уже стал чуть ли не самым надежным торговым партнером Армении".

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