  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыАрмения

Нагорный Карабах: Ереван обвиняет Баку в "этнической чистке"

Аршалуйс Мгдесян
19 сентября 2023 г.

Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В Армении ее называют "этнической чисткой" и призывают Совбез ООН срочно принять меры.

https://p.dw.com/p/4WYqG
Лачинский коридор, январь 2023 года
Лачинский коридорФото: Thomas Samson/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa/picture alliance

Власти Нагорного Карабаха сообщают о резкой эскалации ситуации вдоль линии контакта с азербайджанскими силами. В Степанакерте и других населенных пунктах непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщают о широкомасштабном наступлении со стороны Азербайджана "с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов".

Пашинян назвал действия Баку "этнической чисткой"

В заявлении по итогам экстренного заседания Совета безопасности Армении премьер-министр Никол Пашинян назвал действия Азербайджана "этнической чисткой". На это, по его словам, указывает сообщение Минобороны Азербайджана "о создании Азербайджаном гуманитарных коридоров для выхода из Нагорного Карабаха". Это, по его словам, показывает намерение Азербайджана "провести этническую чистку".

Никол Пашинян
Никол ПашинянФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

Но главной целью Азербайджана Пашинян считает вовлечение Армении "в масштабные военные действия". "Хочу отметить, что Армения не участвует в военных действиях, у нее нет армии в Нагорном Карабахе", - заявил премьер-министр, опровергнув тем самым утверждения азербайджанских властей о нахождении в Нагорном Карабахе вооруженных сил Армении.

Тем временем в Ереване начались акции протеста. Одна группа граждан собралась у посольства России в Ереване, требуя от Москвы принять меры для прекращения боевых действий. В Нагорном Карабахе, напомним, в роли миротворцев находятся российские военнослужащие. Другие люди пришли к дому правительства, требуя от армянских властей защитить жителей Нагорного Карабаха.

Премьер Армении призвал граждан страны "не поддаваться на провокации и сохранять самообладание". "Нарушение стабильности и правопорядка - цель сил, действующих против Армении", - заявил он в своем видеообращении.

Баку сообщает об "антитеррористической операции"

Сообщения о резком обострении ситуации в Нагорном Карабахе поступили в полдень 19 сентября. Сначала министерство обороны Азербайджана объявило о проведении "антитеррористической операции" ограниченного масштаба с целью "восстановления конституционного порядка" и выдворения армянских вооруженных сил из региона, конфликт вокруг которого между Азербайджаном и Арменией длится уже более 30 лет.

Минобороны Азербайджана сообщает об "антитеррористической операции" и публикует 19 сентября это фото
Минобороны Азербайджана сообщает об "антитеррористической операции" и публикует 19 сентября это фотоФото: Defense Ministry of Azerbaijan/AP Photo/picture alliance

Азербайджанское военное ведомство подчеркивает, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями военной операции, хотя армянская сторона сообщает об ударах по гражданским объектам и инфраструктуре Нагорного Карабаха.

Также отмечается, что командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме были уведомлены об операции, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данную информацию.

Армия обороны Нагорного Карабаха также заявила о нарушении режима перемирия со стороны Азербайджана "по всей линии соприкосновения" с использованием ракетно-артиллерийских ударов и беспилотников.

Есть источники, сообщающие о ранении и гибели мирных жителей в Нагорном Карабахе. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян опубликовала фотографии пострадавших в ходе бомбардировки детей, а также заявила о двух погибших и 11 раненных.

Обращение в Совбез ООН

С заявлением выступили внешнеполитические ведомства Армении и Нагорного Карабаха. Глава МИД Нагорного Карабаха Сергей Казарян потребовал от "международного сообщества в кратчайшие сроки предпринять эффективные шаги для прекращения агрессии Азербайджана". По его словам, действия Азербайджана направлены "на физическое уничтожение гражданского населения и гражданских объектов", что он называет продолжением "политики геноцида".

Решительно осудил "агрессию и массовые преступления Азербайджана в Нагорном Карабахе" МИД Армении, отметив при этом, что действия Баку "являются продолжением широкомасштабного применения силы, начатого Азербайджаном против Нагорного Карабаха ровно три года назад, в сентябре 2020 года". "Гражданские населенные пункты, город Степанакерт, другие города и села подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под надуманным предлогом уничтожения военных объектов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

В заявлении также указывается, что азербайджанской атаке предшествовало распространение МИД этой страны "ложной информации о диверсионных операциях" карабахских сил, что, считают в Ереване, "свидетельствует о планировании атаки и ее информационной подготовки".

МИД Армении также обратился к Совбезу ООН и российским миротворческим войскам, дислоцированным в Нагорном Карабахе, с призывом "предпринять четкие и решительные шаги по прекращению агрессии Азербайджана".

В Карабахе идут тяжелые бои

Между тем в Степанакерте и других городах Нагорного Карабаха включена воздушная тревога, слышны раскаты артиллерийской канонады. "Идет артиллерийский обстрел, не могу сказать точно в каком направлении. В какой-то момент интенсивность обстрелов снижается, потом снова возрастает. Люди находятся в бомбоубежищах", - сказал в беседе с DW житель Степанакерта, местный обозреватель армянского интернет-телевидения CivilNet Айк Казарян.

Армия обороны Нагорного Карабаха, по сообщению депутата парламента Армении из оппозиционной фракции "Честь имею" Тиграна Абраамяна, "ведет тяжелые бои на разных направлениях фронта". По его словам, азербайджанские войска пытаются продвигаться вглубь территории Нагорного Карабаха. "На ряде направлений продвижение противника было остановлено интенсивным огнем", - написал Абраамян на своей странице в Facebook.

Смотрите также:

Ждать ли новой войны за Карабах

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Рац считает, что договоренность по Нагорному Карабаху - это серьезный успех внешней политики Москвы. Он уверен, что Россия усиливает влияние на Южном Кавказе.
Политика13 ноября 2020 г.06:23 мин.
external

Армения без Карабаха: что это значит для России?

Армения без Карабаха: что это значит для России?

Армения и Азербайджан как никогда близки к заключению мира по Нагорному Карабаху. Ереван готов признать право Азербайджана на спорную территорию. Но верят ли в самой Армении, что мирное соглашение принесет мир? Какую роль в исходе войны сыграла Россия и какую она играет сегодня? И может ли Армения рассчитывать на более решительную помощь Запада в урегулировании конфликта?
Политика26 июня 2023 г.50:34 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Окраины Степанакерта, 19 сентября 2023 года

ЕС осудил военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

Конфликты19 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Санкт-Галлен

В Швейцарии судят экс-бойца белорусского СОБРа. Чего ждать?

В Швейцарии судят экс-бойца белорусского СОБРа. Чего ждать?

Правосудие и закон19 сентября 2023 г.
Лачинский коридор, январь 2023 года

Нагорный Карабах: Ереван обвиняет Баку в "этнической чистке"

Нагорный Карабах: Ереван обвиняет Баку в "этнической чистке"

Конфликты19 сентября 2023 г.
Удзельнiкi кангрэсу беларускай культуры ў Варшаве

Добры час для беларускага мастацтва?

Добры час для беларускага мастацтва?

Культура19 сентября 2023 г.
Кусок литиевой руды

Люди гибнут за металл: РФ воюет в Украине за сырье будущего

Люди гибнут за металл: РФ воюет в Украине за сырье будущего

Экономика и бизнес19 сентября 2023 г.
Нелегальные мигранты

Как в Германии (не) решают проблему нелегальной миграции

Как в Германии (не) решают проблему нелегальной миграции

Миграция18 сентября 2023 г.
Мигранты на Лампедузе, 14 сентября 2023 года

Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?

Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?

Миграция18 сентября 2023 г.
На главную страницу