Нагорный Карабах: Ереван обвиняет Баку в "этнической чистке"

Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В Армении ее называют "этнической чисткой" и призывают Совбез ООН срочно принять меры.

Власти Нагорного Карабаха сообщают о резкой эскалации ситуации вдоль линии контакта с азербайджанскими силами. В Степанакерте и других населенных пунктах непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщают о широкомасштабном наступлении со стороны Азербайджана "с применением артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов".

Пашинян назвал действия Баку "этнической чисткой"

В заявлении по итогам экстренного заседания Совета безопасности Армении премьер-министр Никол Пашинян назвал действия Азербайджана "этнической чисткой". На это, по его словам, указывает сообщение Минобороны Азербайджана "о создании Азербайджаном гуманитарных коридоров для выхода из Нагорного Карабаха". Это, по его словам, показывает намерение Азербайджана "провести этническую чистку".

Никол Пашинян Фото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

Но главной целью Азербайджана Пашинян считает вовлечение Армении "в масштабные военные действия". "Хочу отметить, что Армения не участвует в военных действиях, у нее нет армии в Нагорном Карабахе", - заявил премьер-министр, опровергнув тем самым утверждения азербайджанских властей о нахождении в Нагорном Карабахе вооруженных сил Армении.

Тем временем в Ереване начались акции протеста. Одна группа граждан собралась у посольства России в Ереване, требуя от Москвы принять меры для прекращения боевых действий. В Нагорном Карабахе, напомним, в роли миротворцев находятся российские военнослужащие. Другие люди пришли к дому правительства, требуя от армянских властей защитить жителей Нагорного Карабаха.

Премьер Армении призвал граждан страны "не поддаваться на провокации и сохранять самообладание". "Нарушение стабильности и правопорядка - цель сил, действующих против Армении", - заявил он в своем видеообращении.

Баку сообщает об "антитеррористической операции"

Сообщения о резком обострении ситуации в Нагорном Карабахе поступили в полдень 19 сентября. Сначала министерство обороны Азербайджана объявило о проведении "антитеррористической операции" ограниченного масштаба с целью "восстановления конституционного порядка" и выдворения армянских вооруженных сил из региона, конфликт вокруг которого между Азербайджаном и Арменией длится уже более 30 лет.

Минобороны Азербайджана сообщает об "антитеррористической операции" и публикует 19 сентября это фото Фото: Defense Ministry of Azerbaijan/AP Photo/picture alliance

Азербайджанское военное ведомство подчеркивает, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями военной операции, хотя армянская сторона сообщает об ударах по гражданским объектам и инфраструктуре Нагорного Карабаха.

Также отмечается, что командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме были уведомлены об операции, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данную информацию.

Армия обороны Нагорного Карабаха также заявила о нарушении режима перемирия со стороны Азербайджана "по всей линии соприкосновения" с использованием ракетно-артиллерийских ударов и беспилотников.

Есть источники, сообщающие о ранении и гибели мирных жителей в Нагорном Карабахе. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян опубликовала фотографии пострадавших в ходе бомбардировки детей, а также заявила о двух погибших и 11 раненных.

Обращение в Совбез ООН

С заявлением выступили внешнеполитические ведомства Армении и Нагорного Карабаха. Глава МИД Нагорного Карабаха Сергей Казарян потребовал от "международного сообщества в кратчайшие сроки предпринять эффективные шаги для прекращения агрессии Азербайджана". По его словам, действия Азербайджана направлены "на физическое уничтожение гражданского населения и гражданских объектов", что он называет продолжением "политики геноцида".

Решительно осудил "агрессию и массовые преступления Азербайджана в Нагорном Карабахе" МИД Армении, отметив при этом, что действия Баку "являются продолжением широкомасштабного применения силы, начатого Азербайджаном против Нагорного Карабаха ровно три года назад, в сентябре 2020 года". "Гражданские населенные пункты, город Степанакерт, другие города и села подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под надуманным предлогом уничтожения военных объектов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

В заявлении также указывается, что азербайджанской атаке предшествовало распространение МИД этой страны "ложной информации о диверсионных операциях" карабахских сил, что, считают в Ереване, "свидетельствует о планировании атаки и ее информационной подготовки".

МИД Армении также обратился к Совбезу ООН и российским миротворческим войскам, дислоцированным в Нагорном Карабахе, с призывом "предпринять четкие и решительные шаги по прекращению агрессии Азербайджана".

В Карабахе идут тяжелые бои

Между тем в Степанакерте и других городах Нагорного Карабаха включена воздушная тревога, слышны раскаты артиллерийской канонады. "Идет артиллерийский обстрел, не могу сказать точно в каком направлении. В какой-то момент интенсивность обстрелов снижается, потом снова возрастает. Люди находятся в бомбоубежищах", - сказал в беседе с DW житель Степанакерта, местный обозреватель армянского интернет-телевидения CivilNet Айк Казарян.

Армия обороны Нагорного Карабаха, по сообщению депутата парламента Армении из оппозиционной фракции "Честь имею" Тиграна Абраамяна, "ведет тяжелые бои на разных направлениях фронта". По его словам, азербайджанские войска пытаются продвигаться вглубь территории Нагорного Карабаха. "На ряде направлений продвижение противника было остановлено интенсивным огнем", - написал Абраамян на своей странице в Facebook.

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