Пашинян: Россия отдаляется от Южного Кавказа

Россия, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от этого региона. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, которое транслировало Общественное телевидение Армении в субботу, 2 сентября.

По словам Пашиняна, российские партнеры обвиняют западные страны в том, что они подталкивают правительство Армении "к принятию мер, направленных на вытеснение России" из региона. "Наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. По каким причинам это происходит? Мы не знаем. Мы можем иметь свои наблюдения на этот счет, но я не могу что-то утверждать", - цитирует его агентство Armenpress .

Пашинян отметил, что "есть процессы", которые приводят к мысли, что "однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет".

Ситуация с Лачинским коридором

В качестве примера таких процессов армянский премьер привел ситуацию с Лачинским коридором, обвинив российские миротворческие силы в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха.

Пашинян напомнил, что, согласно договоренностям Москвы, Еревана и Баку, заключенным после окончания боевых действий в 2020 году, российские миротворцы в непризнанной республике должны контролировать Лачинский коридор, но по факту этого не происходит. "Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично", - сказал он.

Зависимость Армении от России

Глава правительства Армении также назвал стратегической ошибкой полную зависимость республики от России в сфере безопасности.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999 процента была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой", - заявил Пашинян.

По его словам, только постфактум, когда Армения "вкусила горькие плоды этой ошибки", Ереван стал предпринимать попытки диверсифицировать политику безопасности.

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