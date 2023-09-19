Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе

Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Из Степанакерта сообщают об артобстреле города. Баку обвинил Ереван в атаках на азербайджанских военных.

Минобороны Азербайджана во вторник, 19 сентября, в 13.22 по местному времени (12.22 мск) заявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Жители Степанакерта сообщают о массированном артобстреле города и воздушной тревоге. Информацию об обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) подтвердил в Telegram бывший госминистр Нагорного Карабаха, миллиардер Рубен Варданян.

В сообщении МО Азербайджана говорится, что вооруженные силы Армении в Карабахском регионе в последние месяцы систематически обстреливали позиции азербайджанской армии, минировали территории, оборудовали боевые позиции и в целом "наращивали боевую мощь". Решение о начале "антитеррористических мероприятий" принято в целях "пресечения широкомасштабных провокаций", "разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана" и "нейтрализации" военной инфраструктуры, подчеркнули в Баку.

Азербайджанское военное ведомство также утверждает , что "в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура". В Баку заявляют, что проинформировали о проводимой операции миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе.

"Минобороны" НКР заявило о нарушении вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения и о нанесении ими ракетно-артиллерийских ударов по территории непризнанной республики. В Ереване утверждают, что армия Армении не присутствует в Нагорном Карабахе и назвали "антитеррористические мероприятия" Азербайджана "широкомасштабной военной агрессией".

Россия обеспокоена эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе

Россия "глубоко встревожена" резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, заявил МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. Российские миротворцы при этом продолжают выполнять свои функции в Карабахе, добавила она.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Вторая война за Нагорный Карабах, с 1990-х годов находившийся под фактическим контролем Армении, летом 2020 года закончилась победой Азербайджана. При этом из региона бежали почти 90 тысяч человек, что составляет около 60 процентов его населения. Вдоль новой линии соприкосновения в регионе были размещены российские миротворцы. Единственной транспортной артерией, соединяющей непризнанную НКР с Арменией, остался Лачинский коридор.

В декабре 2022 года Лачинский коридор был перекрыт людьми с азербайджанскими флагами, называвшими себя экоактивистами. При этом Баку запретил использовать аэропорт в Нагорном Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию.

В августе постпред Армении в ООН заявил, что из-за блокады коридора 2000 беременных женщин и 30 000 детей в непризнанной НКР борются за выживание. 18 сентября в Степанакерт впервые с начала блокады прибыли гуманитарные грузы Международного комитета красного креста (МККК), доставленные из Армении по Лачинскому коридору и из Азербайджана по Агдамской дороге.

При этом Армения и Азербайджан неоднократно обвиняли друг друга во взаимных обстрелах.

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