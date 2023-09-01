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Армения: На границе с Азербайджаном погибли двое солдат

Сергей Ромашенко
1 сентября 2023 г.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах своих территорий. Ереван сообщил о гибели двух армянских военнослужащих в боестолкновении на границе.

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Обстрел на армяно-азербайджанской границе (фото из архива)
Обстрел на армяно-азербайджанской границе (фото из архива)Фото: Alexander Patrin/Tass/dpa/picture alliance

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах территории друг друга. Министерство обороны Армении утром в пятницу, 1 сентября, сообщило, что накануне в результате обстрела со стороны Азербайджана погибли двое армянских военнослужащих.

"В результате обстрела со стороны ВС Азербайджана армянских позиций на участке Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении) двое военнослужащих ВС Армении погибли, один ранен", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о ранении трех азербайджанских военнослужащих.

По утверждению азербайджанской стороны, два солдата пострадали в результате атаки армянского ударного беспилотника по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района. Утром 1 сентября Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах с армянской стороны с позиций, расположенных в Зод Басаркечарского районе.

США призвали Баку пропустить помощь в НКР

Между тем США призвали Азербайджан незамедлительно пропустить гуманитарную помощь в мятежный азербайджанский регион Нагорный Карабах, где большинство населения составляют армяне. Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в этом регионе.

"Мы возобновляем наш призыв незамедлительно открыть Лачинский коридор для гуманитарного, коммерческого и пассажирского транспорта, согласовать средства для транспортировки критически важных вещей для гражданского населения. Базовая гуманитарная помощь никогда не должна становиться заложницей политических разногласий", - подчеркивается в заявлении американского Госдепа.

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