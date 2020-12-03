Азербайджан сообщил о потерях в Карабахском конфликте

Власти Азербайджана в четверг, 3 декабря, впервые обнародовали сведения о потерях в военном конфликте в Нагорном Карабахе, длившемся с 27 сентября по 10 ноября. По данным Минобороны, в ходе военных действий погибло 2783 военнослужащих, более 100 солдат пропали без вести. Кроме того, 1245 азербайджанских военных проходят лечение.

С армянской стороны в конфликте погибло 2718 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения Армении, опубликованные ранее.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Военный конфликт за Нагорный Карабах, с 1990-х годов находившийся под фактическим контролем Армении, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий между Азербайджаном и Арменией и армией самопровозглашенной НКР. Бои продлились шесть недель, а 9 ноября при участии России Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, по которому Баку получил контроль над тремя районами региона: Агдамским на востоке, а также Кельбаджарским и Лачинским на западе. За время военных действий из региона бежали почти 90 тысяч человек, что составляет около 60 процентов его населения.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении останутся на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

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