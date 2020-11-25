 Баку взял под контроль Лачинский район Нагорного Карабаха | Новости из Германии о Европе | DW | 01.12.2020

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Европа

Баку взял под контроль Лачинский район Нагорного Карабаха

Минобороны Азербайджана обнародовало видео с движущейся колонной военной техники, заявив о вводе армии в Лачинский район. Ранее Азербайджан занял Агдамский и Кельбаджарский районы.

Российские военный с эмблемой миротворческих сил в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Подразделения азербайджанской армии вступили в Лачинский район Нагорного Карабаха, который перешел под контроль Баку в соответствии с соглашением об окончании военных действий в регионе. Об этом в ночь на вторник, 1 декабря, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

На опубликованном YouTube-видео видно, как колонна военной техники, в том числе танк с азербайджанским флагом медленно движется по ночной дороге. По сообщению агентства AFP, колонну сопровождали российские военные. Ранее, 20 и 25 ноября, азербайджанские части заняли Агдамский и Кельбаджарский районы в Нагорном Карабахе. Перед этим местность покинули все населявшие ее армяне, многие из них перед уходом разрушали и поджигали свои дома.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Военный конфликт за спорные территории в Нагорном Карабахе, с 1990-х годов находившихся под фактическим контролем Армении, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий между Азербайджаном с одной стороны и Арменией и армией самопровозглашенной НКР. Бои продлились шесть недель, а 9 ноября при участии России Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, по которому Баку получает контроль над тремя районами региона: Агдамским на востоке, а также Кельбаджарским и Лачинским на западе.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении останутся на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Политический кризис в Армении

После того, как было обнародовано соглашение о прекращении огня, в Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении. Были задержаны представители оппозиции. Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку, однако свои посты покинули многие министры возглавляемого им кабинета. Президент Армении Армен Саркисян призвал к формированию нового правительства национального доверия.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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