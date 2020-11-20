 Нагорный Карабах: Кельбаджарский район перешел под контроль Баку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2020

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Мир

Нагорный Карабах: Кельбаджарский район перешел под контроль Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о масштабных планах восстановления районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его жена Мехрибан Алиева во время посещения Нагорного Карабаха, 16 ноября 2020 года

Ильхам Алиев и его жена во время посещения Нагорного Карабаха, 16 ноября 2020 года

Кельбаджарский район Нагорного Карабаха в среду, 25 ноября, перешел под контроль Азербайджана. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Одновременно он сообщил о планах восстановления территории, пострадавшей от военных действий.

По словам Алиева, приоритетным направлением станет возрождение в Кельбаджарском районе сельского хозяйства, особенно животноводства. "У нас там большие пастбища", - отметил глава государства. Одновременно с этим будет подготовлен план восстановления городов, продолжил он.

Согласно заявлению о перемирии в Нагорном Карабахе, которое Армения и Азербайджан приняли 9 ноября при участии России, Баку получает контроль над тремя районами региона: Агдамским на востоке, а также Кельбаджарским и Лачинским на западе.

Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября. Передача Лачинского района запланирована на 1 декабря.

Отсрочка для вывода войск Армении из Кельбаджарского района

Изначально планировалось, что армянские вооруженные силы покинут Кельбаджарский район к 15 ноября, но в последний момент Баку предоставил Еревану отсрочку до 25 ноября. Со своей стороны Армения объяснила задержку с выводом войск наличием всего одной дороги, подходящей для этих целей.

Infografik Karte Berg-Karabach nach dem Krieg im Herbst 2020 RU

Президент России Владимир Путин провел 23 ноября телефонные переговоры с Ильхамом Алиевым, а 24 ноября - с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, с Пашиняном Путин обсудил работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, оказание гуманитарной помощи, а также экономическое взаимодействие в регионе. Основной темой беседы с Алиевым также стал ход выполнения положений трехстороннего заявления о перемирии в Нагорном Карабахе от 9 ноября.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном с одной стороны и Арменией и армией самопровозглашенной НКР - с другой обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении останутся на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

После обнародования заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами отставки премьер-министра.

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    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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