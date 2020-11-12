 Места дислокации миротворцев из РФ в Нагорном Карабахе (инфографика) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.11.2020

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Россия

Места дислокации миротворцев из РФ в Нагорном Карабахе (инфографика)

После прекращения огня в Нагорном Карабахе Россия разместила там свой миротворческий контингент. Посты выставлены вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Детали - у DW.

Российские миротворцы в Карабахе, 14 ноября

Российские миротворцы в Карабахе, 14 ноября

Российские миротворцы пришли в Нагорный Карабах - точнее в ту его часть, которая по итогам войны сентября-ноября 2020 года не вернулась под контроль Азербайджана, а осталась в составе непризнанной "НКР". Эта территория гораздо меньше той, которую контролировала "НКР" с начала 1990-х и несколько меньше автономии в составе Азербайджанской ССР.

Условия пребывания в зоне конфликта российских военных прописаны в заявлении президентов России и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обнародованном 9 ноября 2020 года. Так, российский контингент состоит из 1960 военнослужащих, 90 БТРов и 380 единиц автомобильной и другой спецтехники. По сообщениям СМИ, для прикрытия колонн с воздуха Россия использует вертолеты. Срок пребывания контингента - пять лет, который автоматически продлевается на такие же периоды без ограничений, если ни одна из сторон не будет иметь возражений.       

Инфографика: российские миротворцы в Карабахе

Россия разместила своих военных вдоль линии соприкосновения сторон на момент прекращения огня, но с учетом районов, которые Армения обязалась вернуть Азербайджану. При этом территория "НКР" была разделена на две зоны ответственности российских миротворцев - "юг" и "север", по девять наблюдательных постов в каждой. Кроме того, семь временных наблюдательных постов были выставлены вдоль Лачинского коридора, который связывает "НКР" с Арменией. По условиям договоренностей маршрут коридора будет изменен и военные переместятся на новое место.

Российский миротворческий контингент в Карабахе сформирован на основе воинов-контрактников 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, которая дислоцируется в Самарской области. Это единственная миротворческая бригада в армии РФ. Командует контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который в 2017 году получил звезду Героя России за операцию в Сирии. Штаб контингента расположен в столице "НКР" Степанакерте. Согласно указу президента РФ Путина, предполагается ротация миротворцев не реже двух раз в год.

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    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


 

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После войны в Карабахе: исход армян и ввод российских миротворцев

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