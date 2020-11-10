Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что говорят в Германии?

DW собрала комментарии депутатов бундестага, оценки политологов и аналитические публикации СМИ, посвященные достижению договоренности между Ереваном и Баку.
Депутаты германского бундестага приветствуют прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, немецкие политологи разбираются в том, кто проиграл, а кто выиграл в результате вооруженного столкновения между Азербайджаном и Арменией - а пресса Германии анализирует ситуацию на театре военных действий и причины, вынудившие Ереван пойти на болезненные уступки.
Внешнеполитический эксперт парламентской фракции консерваторов Юрген Хардт (Jürgen Hardt) заявил, что прекращение огня "впервые за многие недели открывает возможность доставить в регион срочно необходимую гуманитарную помощь". Германия, напомнил он, выделила Международному Красному Кресту два миллиона евро для снабжения людей в Нагорном Карабахе продуктами питания и одеялами, а больницы - медикаментами.
Одновременно фракция ХДС/ХСС ожидает, в первую очередь, от Турции и России активного участия в дальнейшем поиске мирного урегулирования конфликта. Но и Германия, с точки зрения Хардта, должна вместе с ее партнерами в ОБСЕ, НАТО и ООН уделять большее внимание проблеме Нагорного Карабаха, а также активнее, чем в прошлом, содействовать политическому и экономическому сближению Армении и Азербайджана.
"В принципе приветствует" договоренность о прекращении военных действий и эксперт фракции оппозиционных либералов по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, член внешнеполитического комитета бундестаге Рената Альт (Renata Alt). Ее, однако, тревожит разразившийся в Армении политический кризис, грозящий дальнейшей дестабилизацией положения в стране.
"После того, как немецкое правительство пересидело горячую фазу конфликта, - заявила она, - теперь Германия и ЕС должны, наконец, взять на себя инициативу и содействовать возобновлению переговоров о статусе Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ".
Ее коллега по парламентскому комитету, депутат фракции Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) считает, что теперь, после достижения договоренности о прекращении военных действий, необходимо "обеспечить защиту армянского населения региона от изгнания и возможность для беженцев вернуться обратно". Кроме того, Дагделен критически комментирует желаемую Азербайджаном дислокацию турецких войск на Южном Кавказе, считая, что "турецкий президент не хранитель мира, а крестный отец террористов".
Оценивая роль России, эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Дарья Исаченко, назвала ее в интервью DW "сдержанно-активной". Сдержанной потому, что Москва старается сохранить нормальные отношения со всеми непосредственными и опосредованными участниками конфликта.
"С Турцией у России интенсивное и плодотворное сотрудничество, - перечисляет эксперт, - Азербайджан - тоже не чужая для России страна, стратегический партнер, а Армения - союзник по интеграционным процессам в рамках ОДКБ и ЕАЭС".
Но и о своих интересах Россия не забывает. По мнению Исаченко, Москва выиграла в результате обострения этого давнего конфликта и достижения договоренности о прекращении военных действий. Ведь теперь, поясняет эксперт, Москва не только "остается в Армении, но и появляется в Карабахе".
"Введение российских миротворцев - не только стабилизирующий фактор для самого региона, поскольку из-за их присутствия будет очень трудно поменять новый статус-кво, - заявила Исаченко в интервью DW, - но это еще и дополнительное военное присутствие России, а любое военное присутствие Москва считает преимуществом, поскольку именно военное присутствие является важной составляющей российской внешней политики".
Немецкая пресса уделяет больше внимания военной стороне дела. Столичная газета Berliner Zeitung цитирует высказывание главы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Араика Арутюняна, сделанное еще в конце октября: "Тот, кто контролирует Шушу, контролирует Карабах". Автор статьи Штефан Шоль (Stefan Scholl), анализируя причины, вынудившие Ереван согласиться на прекращение военных действий и значительные территориальные уступки, указывает на военное превосходство Азербайджана.
"Со времен малой победоносной войны за Карабах в начале 1990-х годов армяне считались намного более хорошими солдатами, чем азербайджанцы, - пишет Шоль. - Но сейчас они противостояли противнику, который на протяжении десятилетий инвестировал в свою армию втрое больше, чем бедная Армения".
Плюс помощь Турции. Турецкие разведывательные дроны, указывает автор Berliner Zeitung, с помощью электронных систем наведения нацеливали азербайджанские ракеты на прежде считавшиеся неприступными армянские позиции в горах. Когда же армия Азербайджане взяла Шушу, положение армян стало безнадежным.
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung также считает, что взятие города Шуша стало решающим фактором "катастрофического поражения армян Карабаха". Корреспондент газеты Андреас Рюш (Andreas Rüesch) называет три причины, объясняющие стратегическое значение этого города.
Во-первых, через Шушу проходит единственная хорошая трасса из Армении в Нагорный Карабах, и этот канал оказания военной помощи Степанакерту оказался перерезанным. Во-вторых, Шуша находится на возвышенности, с которой удобно вести артиллерийский обстрел армянских позиций, расположенных ниже. До самого Степанакерта отсюда всего 10 километров - столица НКР как на ладони и практически беззащитна.
А третий момент, на который обращает внимание автор Neue Zürcher Zeitung, это способность азербайджанской армии вести наступление не только на равнине, но и в горах, в которых раньше превосходство имели армяне. "Армянский Давид, победивший четверть века назад ассирийского Голиафа, - пишет Андреас Рюш, - в этот раз оказался явно слабее".
С его точки зрения, и момент для наступления в Нагорном Карабахе этой осенью Баку и Анкара выбрали удачный: США были заняты предвыборной президентской кампанией, Европа - пандемией коронавируса, Россия - событиями в Беларуси.
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