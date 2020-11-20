Эксперты о ситуации в Карабахе: мир с далеко идущими последствиями

Война в Нагорном Карабахе продолжалась полтора месяца, а анализ ее геополитических последствий может, похоже, растянуться на месяцы, если не на годы. Во всяком случае участникам онлайн-дискуссии, организованной Германским обществом по изучению Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropa Kunde, DGO) не хватило отведенного часа, чтобы обсудить все аспекты военного конфликта, завершившегося прекращением огня и введением в регион российских миротворческих сил.

В дискуссии участвовали профессор Азербайджанской дипакадемии Азер Бабаев, находящийся сейчас в Гессенском Фонде исследований проблем мира и конфликтов (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung) во Франкфурте-на-Майне; Гюнтер Бехлер, швейцарский дипломат и бывший спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу, а также Ричард Гирагосян, аналитик и основатель Центра региональных исследований в Ереване.

Бывший спецпредставитель ОБСЕ: Война в Карабахе - поражение мультилатерализма

По мнению Гюнтера Бехлера, армяно-азербайджанский военный конфликт ознаменовал поражение международного права, мультилатерализма и попыток разрешения конфликтов дипломатическими способами. Российское руководство, в свою очередь, по выражению Бехлера, "фантастически" использовало предоставившийся шанс для укрепления своих позиций в регионе, и в результате обе стороны конфликта получили то, чего меньше всего хотели - миротворческие войска России.

Никол Пашинян

В свою очередь, ЕС, по мнению швейцарского дипломата, рискует в очередной раз "потерять" Южный Кавказ. В Армении, указал он, после поражения в войне за Карабах под ударом оказался "демократический эксперимент" - правительство Пашиняна, пришедшее к власти в результате мирных протестов в 2018 году.

Одновременно с этим Грузия переживает очередное внутриполитическое обострение после парламентских выборов, которые прошли 31 октября. Что же касается Азербайджана, там, по словам Бехлера, уже установлен авторитарный режим. Бывший спецпредставитель ОБСЕ в регионе считает, что, в отличие от России, ни ЕС, ни США не готовы играть в регионе более заметную роль.

Бехлер признался, что во время своей работы на должности спецпосланника ОБСЕ в 2016-2018 годах "даже представить себе не мог", что дело дойдет до военных действий. Он уверен, что этой "совершенно ненужной войны" можно было бы избежать, если бы переговорный процесс оставался в рамках Минской группы ОБСЕ.

Соглашение с далеко идущими последствиями не только для Еревана и Баку

Гюнтер Бехлер отметил крайнюю важность прекращения огня и размещения российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Карабахе. И в то же время он обратил внимание на то, что вопрос легитимизации размещения российских миротворцев в регионе с точки зрения международного права открыт - неясно, например, будет ли принята резолюция Совета Безопасности ООН или резолюция ОБСЕ об отправке российского миротворческого контингента в зону конфликта.

Армяне перед уходом из ряда районов Карабаха разрушают и сжигают свои жилища, 20 ноября

Открыт также и вопрос о том, будет ли продолжена работа по обсуждению будущего статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ. Как выразился дипломат, бои прекратились, но открытых вопросов стало больше, чем их было до начала войны. Изначала сдержанную реакцию российских властей на боевых действия в Карабахе Бехлер расценил как часть умысла, направленного на обострение ситуации до такой степени, которая бы позволила "сильному соседу" вмешаться в конфликт и навязать свою волю обеим сторонам.

Швейцарский дипломат не сомневается, что подписанное в ночь на 10 ноября соглашение о прекращении огня будет иметь далеко идущие последствия не только для Армении и Азербайджана, но и для Турции - в том числе и из-за согласованного сторонами транспортного коридора между Нахичеванью и Азербайджаном, который позволит турецким экспортерам отправлять свои товары в сторону Китая более коротким путем, минуя Грузию.

Конфликт за Нагорный Карабах и роль Турции

По мнению Азера Бабаева, изменение геополитического контекста карабахского противостояния и существенное усиление позиций Турции в регионе - ключевой аспект конфликта. Он считает, что минский формат ОБСЕ "мертв" и что Россия в компании с Турцией в поисках решений региональных конфликтов взаимодействуют напрямую. И тем не менее, несмотря на всю эйфорию от военной победы, царящей на родине, Бабаев признал, что цена этой победы - российские войска, которые, по сути, взяли под контроль Нагорный Карабах.

Президент Азербайджана с супругой в Физулинском районе, который возвращен под контроль Баку

В свою очередь, Ричард Гирагосян обратил внимание на опасность, нависшую над правительством Никола Пашиняна. "Демократическая весна под угрозой", считает Гирагосян, добавляя, что "это не удивительно". Ведь правительство Пашиняна пришло к власти в Армении в ходе массовых уличных протестов два года назад.

"В России подобную демократию рассматривают как угрозу путинской модели правления", - пояснил эксперт. Военное поражение в Карабахе, полагает Гирагосян, привело к тому, что реформы и демократия в Армении оказались под вопросом, а у Кремля появились дополнительные рычаги воздействия на правительство в Ереване.

Армянского политолога, среди прочего, беспокоит вопрос долгосрочных последствий пребывания российских войск в стране: "Обычно если они куда-то приходят, то стараются не уходить". По его словам, Россия получила шанс на "беспрецедентное" военное присутствие в регионе. "У нас не было другого выбора, кроме как принять навязанное Россией соглашение о прекращении огня", - убежден Ричард Гирагосян. Еще больше его беспокоит прецедент, созданный Азербайджаном: после случившегося может сложиться впечатление, что подобные конфликты можно урегулировать не с помощью дипломатии, а военным путем.

Гирагосян, как и Блехер, критически оценил роль ЕС в карабахском конфликте и посетовал на "оглушительную тишину со стороны мирового сообщества" вместо поддержки Армении в противостоянии с Азербайджаном. "Но это вовсе не значит, что мы отвернемся от демократии и европейской модели, - заверил Ричард Гирагосян. - Потому что российские ценности коррупции и авторитаризма имеют больше общего с Азербайджаном, а не с Арменией".

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