Баку: РФ не выполнила полностью обязательства по Карабаху

Азербайджан выразил разочарование в связи с заявлением МИД РФ от 15 июля по ситуации в Нагорном Карабахе. "Данное заявление МИД РФ не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также выступлениям Президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион", - говорится в документе , обнародованном МИД страны в субботу, 15 июля.

При этом Баку назвал "неприемлемыми" попытки России "комментировать и обусловливать территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте признания Карабаха в качестве неотъемлемой части Азербайджана со стороны премьер-министра Армении" Никола Пашиняна.

Сам Азербайджан демонстрирует приверженность трехсторонним договоренностям между Баку, Ереваном и Москвой, говорится в заявлении. "Несмотря на это, после заключения Трехстороннего Заявления армянская сторона не выполнила большое количество положений данного документа, а российская сторона не обеспечила полную реализацию Заявления в рамках своих обязательств", - пеняет азербайджанский МИД.

При этом он упрекает партнеров, что они не предприняли ничего, чтобы воспрепятствовать "транспортировке военного оборудования и мин из Армении на территорию Азербайджана, ротации незаконных вооруженных формирований", а также "незаконному пропуску на территорию Азербайджана граждан третьих стран" через Лачинский коридор.

Заявления "о якобы существующей тяжелой гуманитарной ситуации в регионе" в Азербайджане считают безосновательными. Кроме того, Баку упрекает в Москву в том, что "остаткам армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана" оказывается поддержка "под наблюдением российского миротворческого контингента".

Заявление МИД РФ по Карабаху

В заявлении МИД РФ, распространенном 15 июля, говорится, что в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

"Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Арменииот 9 ноября 2020 года, а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента", - отмечается в заявлении МИД РФ.

"В этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ сообщили о готовности Москвы в ближайшее время организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России для обсуждения проблемы карабахского урегулирования и согласования мирного договора.

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