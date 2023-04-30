Госдеп США призвал открыть Лачинский коридор для транспорта

Создание Баку КПП в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу, указал госсекретарь США Блинкен с беседе с президентом Азербайджана Алиевым.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором выразил веру, что мирное урегулирование конфликта между Баку и Ереваном возможно, передает пресс-служба Госдепартамента США в воскресенье, 30 апреля.

При этом Блинкен указал, что "создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу", и призвал как можно скорее открыть эту дорогу для проезда коммерческого и частного транспорта, говорится далее в документе.

Госсекретарь США 29 апреля созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе этого разговора Блинкен подчеркнул, что Вашингтон считает прямой диалог между Баку и Ереваном единственным путем к установлению длительного перемирия на Южном Кавказе, сообщила тогда пресс-служба Госдепа США .

Азербайджанский КПП в Лачинском коридоре

Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. 23 апреля Баку установил КПП на мосту Хакари, обосновав это необходимостью "предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин".

В свою очередь Армения категорически отвергла подобные обвинения, заявив, что Азербайджан грубо нарушает соглашение о прекращении огня 2020 года. При этом Ереван призвал Россию выполнить свои обязательства, согласно которым Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

Лачинский коридор 12 декабря 2022 года был перекрыт людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экоактивистами. Баку запретил использовать аэропорт в Нагорном Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию. Председатель Международного суда ООН отметила, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда в ходе боев, которые Баку и Ереван вели в течение шести недель, с обеих сторон погибли более 6500 человек. В результате перемирия, заключенного при посредничестве России, Армения потеряла существенную часть территории, которую контролировала после распада СССР.

20 февраля заработала двухлетняя гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA). Она действует исключительно на армянской территории.

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