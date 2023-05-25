  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Азербайджанский КПП в Лачинском коридоре, май 2023 года
Азербайджанский КПП в Лачинском коридоре, май 2023 годаФото: Tofik Babayev/AFP/Getty Images
КонфликтыАрмения

Алиев и Пашинян заявили о взаимном признании границ

Александра Иванова
37 мин. назад

На заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве лидеры Армении и Азербайджана сообщили о взаимном признании территориальной целостности.

https://p.dw.com/p/4Rp8j

Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности. Подобные заявления, как сообщают российские СМИ, были сделаны премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве в четверг, 25 мая.

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", - приводит в этой связи слова Никола Пашиняна агентство ТАСС.

Ранее, 22 мая, Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения, напоминают журналисты.

Со своей стороны Ильхам Алиев 25 мая подчеркнул, что у Баку и Еревана есть возможность выхода на мирное соглашение, "тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана".

Разногласия Алиева и Пашиняна

Между тем, как передает агентство РИА "Новости", Никол Пашинян на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета выразил недовольство использованием Ильхамом Алиевым выражения "зангезурский коридор", которое, по мнению премьера Армении, связано с территориальными претензиями Азербайджана к его стране. Как подчеркнул Пашинян, в трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России упоминается лишь Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом.

В ответ Алиев указал, что территориальных претензий в его словах нет, а использованный им термин принят в международной практике.

Разногласия между лидерами Армении и Азербайджана вызвала также оценка ситуации в Лачинском коридоре. С точки зрения Пашиняна, он сейчас заблокирован. Алиев не согласился с этим.

Смотрите также:

Что происходит в Нагорном Карабахе?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Рац считает, что договоренность по Нагорному Карабаху - это серьезный успех внешней политики Москвы. Он уверен, что Россия усиливает влияние на Южном Кавказе.
Политика13 ноября 2020 г.06:23 мин.
external

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

В пятницу в Сочи встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщил премьер-министр Армении, активные боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация напряженная. Возможна ли новая война? И что сейчас происходит в регионе? Смотрите DW Новости.
Политика4 августа 2022 г.29:49 мин.

Сообщение агентства РИА "Новости" оразногласиях между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС
ria.ru
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Очередная партия американского оружия для Украины

Контактная группа обещала Киеву военную помощь на 65 млрд

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный губернатор Флориды Рон Десантис перепрыгивает через карикатурного бывшего президента США Дональда Трампа в ту сторону, куда направлен указатель "Президентская гонка 2024".

Десантис vs. Трамп, или Предвыборные скачки республиканцев

Десантис vs. Трамп, или Предвыборные скачки республиканцев

Политика3 ч. назад
Лидеры стран Центральной Азии с президентом КНР на саммите в Сиане, 19 мая 2023 года

Эксперт: Меня радует рост интереса к Центральной Азии

Эксперт: Меня радует рост интереса к Центральной Азии

Политика7 ч. назад
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время интервью DW в Киеве

"Украина - форпост между российcкой ордой и странами НАТО"

"Украина - форпост между российcкой ордой и странами НАТО"

Политика15 ч. назад
Цветок и записка в память о Тине Тернер

Швейцария прощается с Тиной Тернер. Репортаж из Кюснахта

Швейцария прощается с Тиной Тернер. Репортаж из Кюснахта

Культура43 мин. назад
Сотрудники спецподразделения МВД на улицах Минска

Лукашенко ужесточил репрессии, "экстремизма" меньше не стало

Лукашенко ужесточил репрессии, "экстремизма" меньше не стало

Политика5 ч. назад
Акция протеста в Ираке против обесценивания национальной валюты - динара, февраль 2023 года

Доллар уступает позиции по всему миру? Эксперты сомневаются

Доллар уступает позиции по всему миру? Эксперты сомневаются

Экономика и бизнес15 ч. назад
На главную страницу