Алиев и Пашинян заявили о взаимном признании границ

На заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве лидеры Армении и Азербайджана сообщили о взаимном признании территориальной целостности.

Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности. Подобные заявления, как сообщают российские СМИ, были сделаны премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве в четверг, 25 мая.

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", - приводит в этой связи слова Никола Пашиняна агентство ТАСС .

Ранее, 22 мая, Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения, напоминают журналисты.

Со своей стороны Ильхам Алиев 25 мая подчеркнул, что у Баку и Еревана есть возможность выхода на мирное соглашение, "тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана".

Разногласия Алиева и Пашиняна

Между тем, как передает агентство РИА "Новости" , Никол Пашинян на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета выразил недовольство использованием Ильхамом Алиевым выражения "зангезурский коридор", которое, по мнению премьера Армении, связано с территориальными претензиями Азербайджана к его стране. Как подчеркнул Пашинян, в трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России упоминается лишь Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом.

В ответ Алиев указал, что территориальных претензий в его словах нет, а использованный им термин принят в международной практике.

Разногласия между лидерами Армении и Азербайджана вызвала также оценка ситуации в Лачинском коридоре. С точки зрения Пашиняна, он сейчас заблокирован. Алиев не согласился с этим.

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