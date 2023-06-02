Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 1 июня, встретились в Кишиневе па полях саммита Европейского политического сообщества и обсудили готовящееся мирное соглашения между двумя странами. Ранее, 22 мая на пресс-конференции, Пашинян сообщил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если Баку гарантирует права проживающих в этом регионе армян. После этих слов армянского премьера завершение конфликта вокруг Карабаха, длящегося более 30 лет, как считают аналитики, значительно приблизилось.

Однако заявление Пашиняна вызвало волну недовольства в самом Карабахе. Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), отмечают наблюдатели, не хотят лишаться своих постов, а население опасается этнических чисток со стороны Азербайджана и ущемления свои прав. В свою очередь, президент Ильхам Алиев призывает карабахских армян принять гражданство Азербайджана, взамен обещая им безопасность и равные права с остальными жителями страны.

"Наша конституция гарантирует равные права всем народам, в том числе армянам, проживающим в Азербайджане" - заверял Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума в июне 2022 года. При этом в своей речи 28 мая 2023 года он дал понять, что Азербайджан готов использовать и силовые методы, если нынешние власти Карабаха не сложат свои полномочия.

Есть ли у Баку план интеграции армян Карабаха?

В самопровозглашенной НКР к обещаниям и предложениям Алиева, похоже, относятся с опаской и скепсисом. Согласно отчету Freedom House, в Азербайджане очень низкий уровень демократии и глобальных свобод - ниже, чем в Армении и Нагорном Карабахе. Азербайджан занимает 192-е место из 210 в рейтинге глобальных свобод, расположившись между Йеменом и Мьянмой. Нагорный Карабах - на 137-м месте, а Армения - на 114-м.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: picture-alliance/dpa

Кроме того, Баку на государственном уровне отрицает существование в Карабахе какого-либо армянского культурного наследия. К примеру, в феврале 2022 года года министр культуры Азербайджана Анар Керимов говорил о планах убрать все атрибуты армянской культуры из храмов на территории Карабаха, а в начале 2000-х власти намеренно уничтожили средневековое армянское кладбище в азербайджанской Нахичевани.

Также остается неясным, как Баку собирается интегрировать армянское население региона в азербайджанское общество. План интеграции существует и над ним уже долгое время работают несколько госведомств, уточняет азербайджанская правозащитница и участница миротворческих проектов, таких как Imagine Center for Conflict Transformation, Гамида Гиясбейли. "Хотя детали плана неизвестны, интеграция армян в азербайджанское общество будет сопровождаться множеством проблем, поскольку им не будет предоставлена автономия. Управление процессом интеграции будет централизованным, а чиновники в Карабахе будут назначаться из Баку", - поясняет Гиясбейли.

Правозащитница считает, что основными проблемами на пути мирной интеграции армян являются фактическое отсутствие гарантий безопасности со стороны азербайджанских властей и их националистическая риторика, а также пропаганда милитаризма с обеих сторон конфликта.

Гражданство или выселение. Блокада Нагорного Карабаха

В декабре 2022 года в результате акции протеста лиц, которые называли себя активистами-экологами, таковыми, по мнению армянской стороны не являясь, Азербайджан фактически организовал блокаду Нагорного Карабаха. Перерезанной оказалась единственная дорога, которая связывала регион с Арменией, - Лачинский коридор. Блокада вызвала проблемы с поставками продовольствия, медикаментов и других товаров в Нагорный Карабах, где, по оценкам местных властей, сейчас проживают 120 тысяч человек. Также возникли перебои с подачей газа и электричества.

СМИ писали о том, что этот та акция протеста была организована азербайджанскими властями. В апреле Баку уже официально установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор. Российские миротворцы, расквартированные в регионе по итогам Второй Карабахской войны, в рамках своего мандата оказались не в состоянии восстановить движение по дороге, находящейся в их зоне ответственности.

Баку отрицает наличие блокады региона, однако президент Алиев в интервью азербайджанскому изданию Azertac прямо заявил, что дорога на выезд открыта для тех, кто не желает становиться гражданами Азербайджана. В Карабахе эти заявления и действия азербайджанских властей многие воспринимают как подготовку к этнической чистке. "Азербайджан на самом высоком уровне заявляет, что может снять блокаду для всех, кто хочет покинуть Нагорный Карабах. Это не что иное, как медленно осуществляемая этническая чистка", - подчеркнул глава МИД Армении Арарат Мирзоян на 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 28 февраля 2023 года.

Главы МИД Армении и Германии Арарат Мирзоян и Анналена Бербок Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Предложение Баку стать гражданами Азербайджана отвергают не только власти самопровозглашенной НКР, но и жители региона, считая, что это для них станет "концом всего", отмечает журналист-фрилансер из Нагорного Карабаха Марут Ванян. "Люди не верят обещаниям о (равных. - Ред.) правах, потому что видят, как Баку с помощью блокады лишает "своих" потенциальных граждан продовольствия, газа, медицинской помощи. Они уверены, что власти Азербайджана хотят выселить их из региона. С другой стороны, жители (НКР. - Ред.) разочарованы тем, что решение Международного суда ООН о снятии блокады и обещанные Россией гарантией безопасности не облегчили жизнь населения Карабаха," - делится Ванян.

По его словам, мнения о том, что делать дальше, в Карабахе разделились: "Одни говорят, что останутся, потому что здесь могилы предков. Другие не представляют, как будут жить в составе Азербайджана, и планируют уехать. А третьи предлагают воевать дальше. Очень часто первыми уезжают те, кто предлагал продолжать войну".

Возможность новой эскалации в Нагорном Карабахе

В самой НКР заявление премьера Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана вызвало шквал критики. Де-факто президент самопровозглашенной республики Араик Арутюнян указал, что правительство и парламент НКР считают "недопустимыми любые заявления и документы, игнорирующие суверенитет Республики Арцах (армянское название Карабаха. - Ред.), право нашего народа на самоопределение и факт его реализации". "Арцах не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы", - добавил Арутюнян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

В ответ на такие заявления Баку фактически выдвинул ультиматум. "Парламент (НКР. - Ред.) должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все министры, депутаты и другие должны оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - предупредил Ильхам Алиев в своей речи 28 мая, намекнув, что в противном случае добьется желаемого силовыми методами.

Азербайджанский аналитик, глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде полагает, что в нынешних условиях "контртеррористическая" операция Азербайджана против де-факто властей НКР неизбежна. Российские миротворцы не станут мешать азербайджанским войскам, уверен политолог.

"На признанной территории Азербайджана (в Нагорном Карабахе. - Ред.) действуют незаконные вооруженные формирования, которые пытаются обеспечить безопасность сепаратистского государства. Баку имеет полное право на проведение операции по ликвидации этих формирований. Российские миротворцы не имеют четкого мандата и их функции на территории Карабаха не определены", - сказал Велизаде. По его выражению, азербайджанская конституция в состоянии обеспечить всеми правами армянское население Карабаха.

Карабахским армянам придется бежать в Армению?

Политолог и национальный координатор от Армении Форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС Овсеп Хуршудян склоняется к тому, что риск этнической чистки армянского населения Карабаха действительно высок, но сомневается, что Баку осуществит ее посредством полномасштабной войны.

"Алиеву достаточно продолжать держать население Карабаха в удавке блокады, потому что, несмотря на осуждение со стороны Западных держав, санкции против Азербайджана не применяются. В то же время Баку при поддержке российских "миротворцев" может продолжать, как и ранее, проводить свои небольшие "спецоперации", постепенно вытесняя армян из разных населенных пунктов. В итоге значительная часть местных армян могут не выдержать подобных условий жизни и покинуть Карабах", - не исключает Хуршудян.

В этом случае им придется бежать в Армению, в которой и так сейчас много вынужденных переселенцев и релокантов, но, по мнению Хуршудяна, экономика страны справится, а граждане поддержат беженцев. "Армении за последние 35 лет приходилось принимать сотни тысяч беженцев - из Азербайджана, Ближнего Востока, а также переселенцев и релокантов из Ирана, России, Украины и Беларуси. Конечно, это вызовет некоторые социальные и экономические проблемы, но экономика страны справится", - подвел итог политолог.

Смотрите также: