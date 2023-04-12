  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Азербайджанские солдаты рядом с Лачинским коридором
Азербайджанские солдаты рядом с Лачинским коридоромФото: Stanislav Krasilnikov/Tass/dpa/picture alliance
КонфликтыАзербайджан

Перестрелка между Арменией и Азербайджаном: семеро погибших

Олег Соколенко
1 ч. назад

На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в результате с обеих сторон погибло не менее семи военнослужащих, сообщают министерства обороны двух стран. Стороны конфликта обвиняют друг друга в провокации.

https://p.dw.com/p/4PvWn

На границе Азербайджана и Армении днем 11 апреля произошла перестрелка, сообщили министерства обороны двух стран. Азербайджанская сторона сообщает о троих погибших своих военнослужащих, Минобороны Армении - о четырех погибших и шестерых раненых, причем трое из них, по этим данным, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Каждая из сторон при этом обвиняет другую в том, что та первой открыла огонь. Ереван заявляет, что армянские военные были обстреляны в районе села Тех на армянской территории недалеко от азербайджанского города Лачин. В Баку, в свою очередь, обвинили армянскую армию в интенсивном обстреле из стрелкового оружия позиций ВС Азербайджана близ Лачина.

По состоянию на поздний вечер 11 апреля оборонное ведомство Армении характеризовало обстановку в районе перестрелки как "относительно стабильную". 

Напряженность вокруг Лачинского коридора сохраняется

Перестрелка произошла в нескольких километрах от Лачинского коридора, по которому проходит единственная дорога, соединяющая Армению с населенным армянами Нагорным Карабахом, являющимся частью международно признанной территории Азербайджана. И сам коридор, и армянский анклав контролируют российские миротворцы.

Ереван в последние месяцы неоднократно обвинял Баку в блокаде коридора, которая может привести к гуманитарной катастрофе. В конце марта непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) обвинила ВС Азербайджана в нарушении линии соприкосновения в Лачинском коридоре. В Баку ответили, что принимают меры для предотвращения перевозки из Армении "живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения".

С 20 февраля в зоне карабахского конфликта действует двухлетняя гражданская миссия Евросоюза - EUMA, ставящая своей целью содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и укрепление безопасности в пострадавших от конфликта районах . Глава миссии - Маркус Риттер (Markus Ritter), бывший начальник германского Федерального управления полиции в Штутгарте. В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что намерен расширить германское участие в EUMA.

Смотрите также:

Немецкий эксперт считает договор по Карабаху успехом России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пашинян и Алиев у Путина: что происходит в Нагорном Карабахе? DW Новости (26.12.2022)

Пашинян и Алиев у Путина: что происходит в Нагорном Карабахе? DW Новости (26.12.2022)

На неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург 26 декабря прибыли и президент Азербайджана Алиев, и премьер Армении Пашинян. В последние недели серьезно обострилась ситуация в Нагорном Карабахе, и требует от двух стран срочных решений. Ереван обвиняет Баку в блокаде Лачинского коридора, через который снабжалась самопровозглашенная республика. Что происходит в регионе и чем это грозит?
26 декабря 2022 г.30:17 мин.
external

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

В пятницу в Сочи встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщил премьер-министр Армении, активные боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация напряженная. Возможна ли новая война? И что сейчас происходит в регионе? Смотрите DW Новости.
Политика4 августа 2022 г.29:49 мин.

В результате армянской провокации погибли трое военнослужащих Азербайджанской Армии

Министерство обороны Азербайджана
mod.gov.az
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Повестка для явки в военкомат РФ

Не только электронные повестки: в РФ меняют систему призыва

Общество10 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Повестки закрывают выезд. Египет и оружие РФ. DW Новости Шоу

Повестки закрывают выезд. Египет и оружие РФ. DW Новости Шоу

Политика10 ч. назад59:40 мин.
Карикатура - Статуя Свободы прикрывает рукой протекшую трубу с надписью "USA secret"

Утечка секретных документов США: как Пентагон залатает дыру?

Утечка секретных документов США: как Пентагон залатает дыру?

Политика15 ч. назад
АЗС в Алматы

Казахстан борется с вывозом ГСМ из страны, повышая цены

Казахстан борется с вывозом ГСМ из страны, повышая цены

Экономика и бизнес11 ч. назад
Депутатская группа "Демократическая Беларусь" в бундестаге

Зачем в бундестаге основали группу друзей Беларуси?

Зачем в бундестаге основали группу друзей Беларуси?

Политика12 ч. назад
Сцена из спектакля

В Германии вышел спектакль о вечном "застое" русской души

В Германии вышел спектакль о вечном "застое" русской души

Культура20 ч. назад
Участники обмена пленными между Россией и Украиной, 10 апреля 2023 года

Обмен военнопленными и другие события 411-го дня войны

Обмен военнопленными и другие события 411-го дня войны

Конфликты10 апреля 2023 г.
На главную страницу