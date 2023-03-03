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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Армении Никол Пашинян 2 марта в Берлине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Армении Никол Пашинян 2 марта в БерлинеФото: Michael Sohn/AP/picture alliance
КонфликтыГермания

Шольц: ФРГ расширит миссию в зоне карабахского конфликта

Олег Соколенко
18 мин. назад

Германия отправит больше наблюдателей в приграничные районы Армении для стабилизации ситуации в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил Олаф Шольц после встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в Берлине.

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Германия направит больше наблюдателей в приграничные районы Армении для стабилизации ситуации в зоне карабахского конфликта. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, 2 марта, после встречи в Берлине с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Выступая на совместной с Пашиняном пресс-конференции, Шольц выразил озабоченность тем, что статус-кво в оспариваемом Арменией и Азербайджаном регионе остается нестабильным, а гуманитарная ситуация - "крайне удручающей". Канцлер ФРГ призвал найти "жизнеспособное решение" для урегулирования конфликта на основе соблюдения принципа территориальной целостности двух стран и права на самоопределение жителей Нагорного Карабаха.

При этом Шольц подчеркнул, что "очень гордится" миссией ЕС по наблюдению за линией разграничения в Нагорном Карабахе, которую возглавляет офицер федеральной полиции Германии. Глава немецкого государства заявил, что хочет дальше развивать эту миссию, с привлечением большего числа наблюдателей из Германии.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. В ходе очередного обострения в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда Баку и Ереван в течение шести недель вели настоящую войну. Тогда погибло более 6500 человек, а самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика (НКР) потеряла значительную часть территории, которую контролировала после распада СССР.

В декабре 2022 года люди с азербайджанскими флагами, называвшие себя "экоактивистами", блокировали Лачинский коридор - единственный соединяющий с Арменией территорию, оставшуюся под контролем НКР. Баку запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. В результате в Нагорном Карабахе разразился гуманитарный кризис: население столкнулось с острой нехваткой продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости. Армения в конце января обратилась в Международный суд ООН в Гааге, добиваясь от Азербайджана снятия блокады - и выиграла иск.

18 февраля Пашинян впервые с октября 2022 года провел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым переговоры, при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Армянский премьер подтвердил готовность Еревана к подписанию мирного соглашения. Алиев в свою очередь сообщил, что Баку изучает новые предложения по Нагорному Карабаху.

Миссия ЕС в приграничных районах Армении

Двухлетняя гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) начала работу 20 февраля. Общая численность ее персонала - исключительно гражданского, как подчеркнули в Брюсселе, - около 100 человек, включая примерно 50 невооруженных наблюдателей. 

Миссия рассчитана на два года с целью содействовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие и безопасность в пострадавших от карабахского конфликта регионах, а также способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Миссия действует исключительно на армянской территории. Функции командующего гражданскими операциями возложили на директора отдела гражданского планирования внешнеполитической службы ЕС Стефано Томата, а главой миссии был назначен Маркус Риттер (Markus Ritter), бывший начальник германского Федерального управления полиции в Штутгарте.

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