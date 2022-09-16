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Последствия обстрелов приграничного села в Армении
Последствия обстрелов приграничного села в АрменииФото: Alexander Patrin/Tass/dpa/picture alliance
КонфликтыАрмения

Ереван сообщил о вторжении ВС Азербайджана на 7,5 км

Даниил Сотников
41 мин. назад

Ереван сообщил о вторжении со стороны Азербайджана. С начала боев погибли более 130 военнослужащих Армении, Баку сообщил о 77 погибших.

https://www.dw.com/ru/armenia-soobsila-o-prodvizenii-vs-azerbajdzana-na-75-km-vglub-strany/a-63154106

Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении и продвинулись в направлении приграничного города Джермук на 7,5 километра, сообщил начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян в пятницу, 16 сентября.

До начала боевых действий 13 сентября расстояние от города Джермук до границы с Азербайджаном составляло около 12 км. "В настоящее время силы противника находятся на расстоянии 4,5 км от города Джермук", - сказал Асрян. По его словам, вооруженные силы Азербайджана также вторглись на глубину от одного до двух километров в направлениях населенного пункта Неркин Анд Сюникской области и Шоржа Гегаркуникской области.

Всего ВС Азербайджана продвинулись на территорию Армении по шести направлениям, сообщили в Генштабе. "По некоторым направлениям мы потеряли некоторые боевые позиции, и противник смог большими подразделениями вторгнуться вглубь нашей обороны. По некоторым направлениям нам удалось отбросить противника на исходные позиции", - сказал Асрян. Кроме того, Ереван сообщил об обстреле Азербайджаном находящегося города Мартуни в 125 км к востоку от Еревана.

В ходе боев погибли 135 военнослужащих Армении

С момента начала боевых действий со стороны Армении погибли 135 военнослужащих, но их число, вероятно, продолжит расти, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Баку сообщал о 77 погибших со своей стороны.

Обострение между Арменией и Азербайджаном началось в ночь на 13 сентября. Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных городов и сел. В Баку заявили, что обстрелы стали ответом на "широкомасштабную провокацию" со стороны Армении. В четверг, 15 сентября, между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Армения официально обратилась за помощью к России и странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). ОДКБ в ответ решила направить свою миссию для "оценки сложившейся обстановки".

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