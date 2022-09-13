ОДКБ направит в Армению миссию "для оценки обстановки"

После очередного обострения на границе Армении и Азербайджана Организация договора о коллективной безопасности решила отправить в регион специальную миссию под руководством генсека Зася.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности приняла решение направить свою миссию в Армению из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщается на сайте ОДКБ в среду, 14 сентября.

Миссия в Армению под руководством генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася будет отправлена "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности", объяснили в организации. Кроме того, было согласовано предложение о создании рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении на границе

Армения решила обратиться с просьбой о помощи к России и ОДКБ после того, как в ночь на 13 сентября Ереван и Баку сообщили об обострении на границе. По версии Минобороны Армении, Азербайджан начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан.

В Баку, в свою очередь, обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. "В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", - отметило Минобороны Азербайджана, добавив, что были приняты "необходимые меры" с целью "заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта".

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате конфликта погибли по меньшей мере 49 армянских военнослужащих. Азербайджан заявил о 50 жертвах среди военных со своей стороны. Утром 13 сентября азербайджанские СМИ сообщили о достигнутой между сторонами договоренности о прекращении огня.

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