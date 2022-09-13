Армения просит РФ о помощи из-за конфликта с Азербайджаном

Из-за вооруженного конфликта с Азербайджаном Армения обратилась к России, странам ОДКБ и Совбезу ООН. Обстановка на армяно-азербайджанской границе остается крайне напряженной.

На фоне боев на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась с просьбой о помощи к России, странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Совету безопасности ООН. Ереван попросил Москву задействовать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами, сообщили СМИ Армении во вторник, 13 сентября.

Решение обратиться с просьбой о помощи к России и ОДКБ было принято после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности страны. В Минобороны Армении сообщили, что по состоянию на 7:00 мск обстановка на армяно-азербайджанской границе оставалась крайне напряженной, продолжались позиционные бои.

В ведомстве утверждают, что Азербайджан применяет артиллерию, минометы, беспилотные летательные аппараты и крупнокалиберное стрелковое оружие, нанося удары по военной и гражданской инфраструктуре в направлении населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. Госпитализированы десять раненых. Чуть позже премьер-министр Пашинян заявил, что в боях с Азербайджаном погибли 49 армянских военнослужащих. "Но я также должен отметить, что это число, к сожалению, не окончательное", - добавил Пашинян.

Азербайджан обвиняет Армению

В свою очередь министерство обороны Азербайджана обвинило в происходящем Армению. По заявлению ведомства, Армения совершила "широкомасштабную провокацию", и азербайджанская армия "нейтрализует огневые точки". Официальный Баку назвал "абсурдными" утверждения о том, что Азербайджан вторгся в Армению.

Азербайджанские СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 8:00 мск.

По итогам войны осенью 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль почти половину Нагорного Карабаха, а в оставшейся части были размещены российские миротворцы. Армению обязали вывести свои войска из Карабаха.

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