 Эксперт из ФРГ: Карабах после войны - под прицелом Баку и ″защитой″ Москвы | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 07.07.2021

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Мир

Эксперт из ФРГ: Карабах после войны - под прицелом Баку и "защитой" Москвы

Как относятся к России и ЕС в Карабахе после войны? Зачем в конфликт вмешалась Турция и как работает пропаганда Баку? Эксперт немецкого фонда Эберта поделился своим мнением по этому поводу.

Новая граница между Азербайджаном и Арменией, появившаяся после войны в Карабахе

Новая граница между Азербайджаном и Арменией, появившаяся после войны в Карабахе

После войны за Нагорный Карабах в 2020 году та часть региона, где по-прежнему проживают армяне и которая не была возвращена Азербайджану после подписания соглашения о перемирии, стала фактически протекторатом России, а репутация ЕС в регионе ухудшилась. Так считает глава регионального бюро по Южному Кавказу Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert Stiftung) Феликс Хетт (Felix Hett), принимавший участие в онлайн-дискуссии 6 июля, организованной немецким фондом, близким к Социал-демократической партии Германии (СДПГ). То, о чем рассказал немецкий эксперт, хорошо известно людям, знакомым с причинами и последствиями конфликта, но не большинству немцев.       

В самом начале дискуссии Хетт отметил, что объективной информации о карабахском регионе сейчас мало. В настоящий момент Феликс Хетт находится в Тбилиси, где расположено региональное бюро по Южному Кавказу. Он напомнил, что в 2014 году Баку закрыл представительство фонда Эберта в Азербайджане, с Ереваном же фонд поддерживает тесные контакты.

"Нагорный Карабах - де-факто протекторат России"

По словам Хетта, после объявления перемирия треть жителей Нагорного Карабаха - примерно 110 тысяч человек - бежали в Армению. Позднее 70 тысяч из них вернулись обратно, но не в те города и села, в которых они проживали ранее и которые теперь подконтрольны Азербайджану. (По итогам перемирия, Азербайджан фактически одержал победу в 44-х дневной войне и вновь получил доступ к территориям в регионе Нагорного Карабаха, до этого занимаемым армянами).

По этой причине территория непризнанной республики Нагорный Карабах уменьшилась, а число жителей увеличилось за счет вернувшихся армян. Поэтому сейчас существует острая проблема с жильем, работой и водоснабжением. Из-за статуса Нагорного Карабаха (согласно международному праву, он является никем не признанной республикой) ни одна международная организация, кроме Красного Креста, не оказывает ему помощь, рассказал Феликс Хетт.

Но в качестве помощников, в том числе в восстановлении инфраструктуры, выступают российские военные (эксперт называет их миротворцами). Сейчас в регионе находятся 4 тыс. российских военнослужащих. Договоренность об их пребывании заключена на 5 лет и будет продлеваться автоматически на такой же срок в случае, если стороны ее не расторгнут, подчеркивает немецкий эксперт.

Российская военная техника в Нагорном Карабахе

Российская военная техника в Нагорном Карабахе

По его словам, армяне, в том числе живущие в Карабахе, исходят из того, что россияне задержатся в регионе надолго. Критических настроений в адрес России, как это было до войны, сейчас не наблюдается. Присутствие российских военных жители Карабаха расценивают как гарантию собственной безопасности, поскольку военные помогают им иметь доступ к пастбищам и водоемам, кладбищам, которые находятся вблизи азербайджанских позиций.

Говоря о позиции России в конфликте вокруг Карабаха, эксперт отмечает, что существуют различные интерпретации того, почему Москва "позволила" Азербайджану одержать победу. Одна из таких версий - Армения, проиграв войну и потеряв часть территорий, которые получила по итогам войны 1994 года, стала еще более политически зависимой от России. Это соответствует внешнеполитической концепции РФ, которая стремится к многополярному миру, без гегемонии США. И в этой концепции Россия рассматривает Кавказ как сферу своего влияния.

"Репутация ЕС и Германии в регионе ухудшилась"

По словам руководителя регионального бюро фонда Эберта на Южном Кавказе, репутация ЕС и Германии в этом регионе сильно пострадала после карабахской войны. Евросоюз выступал против войны в Карабахе, но она все же произошла. Поэтому ЕС в регионе упрекают в том, что дипломатия не сработала. Кроме того, со стороны Армении, подчеркивает Феликс Хетт, звучит критика отказа ввести санкции против Азербайджана, который начал войну при открытой поддержке Турции.

Феликс Хетт (справа). Фото из архива

Феликс Хетт (справа). Фото из архива

По мнению Хетта, попытка ЕС урегулировать конфликт вокруг Карабаха мирным, дипломатическим путем провалилась потому, что этот регион европейцы рассматривают как периферию. При этом он обращает внимание и на то, что ранее все усилия минской группы в рамках ОБСЕ также не принесли никаких результатов. Поскольку базовое условие договоренности об урегулировании конфликта - статус Карабаха в обмен на территории - участники конфликта отказывались выполнять.

Однако все это не значит, что конфликт в Карабахе и его последствия не волнуют европейцев, подчеркивает эксперт.  Несмотря на то, что конфликт происходит далеко от границ ЕС, нельзя списывать со счетов тот факт, что маленькая страна, обогатившаяся за счет продажи нефти, начала войну, отказавшись от мирного пути урегулирования конфликта. Это очень беспокоит европейцев в контексте собственной безопасности. Как и то, что государственные СМИ Азербайджана по-прежнему пропагандируют ненависть по отношению к армянам, а Баку пытается еще больше укрепить свои позиции победителя в карабахской войне, говорит Феликс Хетт.

Роль Турции в карабахском конфликте

В отличие от ЕС и Германии, существенную роль в конфликте и его урегулировании военным путем, против которого выступал Запад, сыграла Турция. Президент Эрдоган открыто оказал военную поддержку Азербайджану, подчеркивает немецкий эксперт из фонда Эберта. Благодаря вооружениям, предоставленным турецкой стороной, в частности, новейшим дронам, против которых была фактически бессильна армянская система ПВО, Азербайджан одержал победу в военных действиях.

Как подчеркивает Феликс Хетт, непонятно, чего хотела добиться Турция, участвуя в карабахской войне, как непонятно и то, почему она и после объявленного перемирия продолжает блокировать границу с Арменией, которую перекрыла еще в начале 90-х, мотивируя это оккупацией азербайджанских районов армянскими войсками. Но и Ереван, по идее заинтересованный по экономическим причинам в возвращении к нормальному режиму, рассматривает перспективу открытия границы, скорее, как угрозу своей безопасности, подчеркивает Хетт. 

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    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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