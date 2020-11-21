Что изменилось в Карабахе после перемирия? Итоги встречи в Москве

Президенты России и Азербайджана, Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, встретились в понедельник, 11 января, в Москве для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Итогом встречи стало заявление о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров, которая займется вопросами развития экономики и инфраструктуры в регионе в новых условиях.

Встреча в Москве в очном формате, а не по видеосвязи, первая после окончания войны в Нагорном Карабахе, стала подведением итогов за два месяца с момента достигнутой при посредничестве РФ договоренности о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Тогда трехстороннее заявление остановило очередную эскалацию конфликта в Карабахе - масштабные боевые действия, начавшиеся в конце сентября. Согласно этому документу, самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика (НКР) потеряла, а Азербайджан вернул значительную часть территорий. Россия разместила в регионе миротворцев. DW о том, что было сделано, и что еще предстоит.

Прекращение огня и передача территорий - главные достижения

В Нагорном Карабахе уже почти не стреляют, что считается главным достижением мирных договоренностей. С момента прекращения огня самым крупным инцидентом стало столкновение между армянскими и азербайджанскими военными в середине декабря в Гадрутском районе.

Азербайджанские войска в Кельбаджарском районе, ноябрь 2020

Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, ситуацию удалось разрешить при помощи российских миротворцев. Армения сообщила, что россияне тогда также попали в окружение, но Москва это опровергла. До этого Армения выполнила условия соглашения и передала под контроль Азербайджана три района - Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский.

Обмен пленными и телами погибших задерживается

Обмен пленными и телами погибших сначала набрал темп, когда в декабре российские представители заявили об осуществленном обмене "всех на всех". Речь идет о десятках военных и нескольких гражданских. Но затем процесс затормозился. По итогам встречи в Москве 11 января армянский премьер Пашинян назвал вопрос с пленными "самым болезненным и чувствительным", отметил, что решить его не удалось, что работа будет продолжена. Число официально подтвержденных потерь - около трех тысяч с каждой из сторон, но эти цифры продолжают расти по мере обнаружения новых тел погибших.

Возвращение беженцев с обеих сторон

Как заявил на встрече в Москве президент РФ Владимир Путин, в самопровозглашенную НКР вернулись более 48 тысяч "перемещенных лиц и беженцев", то есть около трети населения региона. Этот процесс продолжается. В свою очередь Азербайджан объявил о планах по возвращению тех своих граждан, кто был вынужден покинуть Карабах и соседние азербайджанские районы во время войны в конце 1980-х и начале 1990-х годов, но темпы пока медленнее, чем с армянской стороны.

Выполнение договоренностей контролируют РФ и Турция

Российские миротворцы в Армении по дороге в Карабах, ноябрь 2020

Россия разместила в Нагорном Карабахе миротворческий контингент численностью около 2000 своих военных, для которых к маю Минобороны РФ планирует построить 32 военных городка. Президент Путин на встрече в Москве поднял вопрос о статусе российских миротворцев, предложив его "уточнить". Ранее глава Кремля заявлял, что РФ готова увеличить численность своих миротворцев, если этого захотят стороны конфликта. Контроль за перемирием должен будет осуществлять совместный российско-турецкий центр в Агдамском районе, завершение создания которого ожидается в январе. Турция поддержала Азербайджан в ходе осенней войны.

Азербайджан спешит строить дороги и аэропорты

Вернув территории, Азербайджан немедленно приступил к инфраструктурным проектам. По официальным данным, Баку планирует в 2021 году выделить на "восстановление" в пересчете 1,3 миллиарда долларов США. Среди уже озвученных намерений - строительство железных дорог и, как минимум, двух аэропортов в регионе, цель которых, помимо прочего, - теснее связать Азербайджан с его эксклавом Нахичевань, а через него - с Турцией. Как и где будет проходить азербайджанский транспортный коридор через Армению, пока не ясно. Также в перспективе - новый маршрут Лачинского коридора, который связывает Армению с самопровозглашенной НКР и охраняется российскими миротворцами. Кроме того, Армения получит железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через территорию Азербайджана, заявил в Москве азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Статус Нагорного Карабаха за скобками

Центральный вопрос конфликта - о нынешнем и будущем статусе Нагорного Карабаха - остается открытым. На переговорах при посредничестве Москвы он был вынесен за скобки, но позиции сторон вряд ли изменились: Азербайджан хотел бы вернуть весь регион под свой контроль, Армения предпочла бы сохранение статуса-кво. Уже после заявления о прекращении огня президент Азербайджана Алиев в обращении высмеивал армянского премьера: "Пашинян, где твой статус? К черту отправился твой статус". В Москве Пашинян сказал, что конфликт не урегулирован и заявил, что Ереван готов продолжить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, которая занимается вопросом Нагорного Карабаха. Алиев ранее заявлял, что Минская группа, одним из сопредседателей которой является Россия, в течение десятков лет не смогла урегулировать конфликт.

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