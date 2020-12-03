Россия сообщила о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Министерство обороны РФ заявило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе после завершения боевых действий и начала российской миротворческой операции. "На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", - указывается в опубликованном в субботу, 12 декабря, бюллетене Минобороны России.

Ереван сообщил о новом наступлении Азербайджана

Ранее в тот же день министерство обороны Армении сообщило о новом наступлении азербайджанской армии на юге Нагорного Карабаха. "Азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд", - заявило оборонное ведомство в Ереване. В заявлении указывается, что армия самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) предпринимает соразмерные действия, направленные на подавление активности азербайджанских подразделений.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян отметила, что армянская сторона проинформировала российских военных о ситуации в Нагорном Карабахе. "Наступательные действия азербайджанских сил в направлении сел Старый Таглар и Хцаберд в первую очередь должны удостоиться реакции миротворцев РФ. Руководство миротворцев полностью проинформировано о происходящих с утра событиях", - написала она на своей странице в Facebook.

Официальный Баку пока не прокомментировал ситуацию.

Обострение карабахского конфликта

Летом 2020 года обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики - с другой. 27 сентября в регионе начались масштабные боевые действия, которые продолжались до начала ноября. 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, подразделения Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

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