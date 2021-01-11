Встреча по Карабаху в Москве не решила вопрос о судьбе военнопленных

Участникам трехсторонней встречи по Нагорному Карабаху, прошедшей в Москве в понедельник, 11 января, не удалось договориться о судьбе военнопленных. Об этом по итогам саммита с участием лидеров Азербайджана, Армении и России заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. "Нам не удалось до конца решить вопрос военнопленных. Это очень чувствительный вопрос, и мы должны в кратчайшие сроки его решить", - приводит его слова агентство ТАСС.

Он также добавил, что конфликт в Карабахе пока остается неурегулированным. "Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха", - пояснил Пашинян. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что сам факт новой встречи в верхах по Нагорному Карабаху свидетельствует о том, что стороны настроены "подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре".

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги саммита, заявил, что участники подписали совместное заявление о развитии Карабаха. В нем, в частности, сообщается о создании рабочей группы, которой будут руководить вице-премьеры трех стран. Она займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. "Реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом", - цитирует агентство РИА "Новости" российского президента Владимира Путина.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном с одной стороны и Арменией и армией самопровозглашенной НКР - с другой обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе началисьмасштабные военные действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении останутся на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Смотрите также: