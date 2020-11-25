 Нагорный Карабах: Пашинян рассказал об условиях обмена пленными | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2020

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Мир

Нагорный Карабах: Пашинян рассказал об условиях обмена пленными

Результаты войны в Нагорном Карабахе Пашинян назвал "неудачей в попытках преодолеть груз дипломатических неудач последних 20-25 лет". Обмен пленными, по его словам, будет проходить по принципу "все на всех".

Жители Нагорного Карабаха покидают территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Мужчина плачет у дверей горящего дома

Жители Нагорного Карабаха покидают территории, перешедшие под контроль Азербайджана

Обмен пленными между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе будет происходить по принципу "всех на всех". Об этом заявил в субботу, 5 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу Армении, транслируемому по национальному телевидению страны. Ранее, 1 декабря, власти Азербайджана подтвердили свою готовность следовать этому принципу.

Пашинян добавил, что эта же договоренность будет действовать и в отношении тех, кто оказался на армянской или азербайджанской земле до войны. Однако Азербайджан пока этого официально не подтвердил.

По словам главы правительства Армении, после установления перемирия с подконтрольных Азербайджану территорий было вывезено более 600 тел погибших. Процесс опознания 500 из них продолжается, уточнил он.

Можно ли было избежать войны в Нагорном Карабахе?

Комментируя слова бывшего президента Армении Роберта Кочеряна о том, что обострения конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года можно было избежать, Пашинян напомнил, что бывшие власти страны также не смогли предотвратить войну в 2016 году. "Остановить войну в тот раз вы смогли на основе словесного обещания вернуть территории", - подчеркнул он.

По словам политика, "остановить войну (начавшуюся летом 2020 года. - Ред.), можно было, только подписав такой документ, как 9 ноября". "Мы не потерпели неудачу в дипломатии, мы потерпели неудачу в попытках преодолеть груз дипломатических неудач последних 20-25 лет", - добавил Пашинян.

Пашинян о неисправных средствах ПВО

Отвечая на обвинения в том, что армянская армия оказалась технически слабее ВС противника, Никол Пашинян заявил, что в 2017 году Ереваном "были закуплены для армянской армии устройства, с помощью которых воздух должен был быть закрыт", однако "позже выяснилось, что эти устройства просто не работают".

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

По данным Пашиняна, сумма контракта на закупку этих вооружений составила 42 млн долларов. О какой именно технике идет речь и кто был ее поставщиком, политик не сказал. В ноябре 2016 года президент Армении Серж Саргсян в интервью российскому государственному информагентству РИА "Новости" подтвердил, что в его стране были размещены российские ракетные комплексы "Искандер". Тогда Саргсян назвал это "вынужденной мерой, которая была призвана сохранить стабильность в регионе".

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Летом 2020 года обострился конфликт в районе нагорного Карабаха между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - с другой. В конце сентября в регионе начались масштабные боевые действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

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    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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