Война в Нагорном Карабахе. Что говорят эксперты о сдержанной реакции Москвы

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приехали на переговоры в Москву. До этого Россия сдержанно реагировала на войну в Карабахе, ее имидж заступницы Еревана потускнел. В чем причина?
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в пятницу, 9 октября, в Москве для переговоров по урегулированию военного конфликта в Нагорном Карабахе. Это самый большой видимый признак российских усилий по деэскалации ситуации на Южном Кавказе за почти две недели. Накануне президент РФ Владимир Путин провел очередные телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. Результатом стал призыв Путина к перемирию по "гуманитарным соображениям" - собрать тела погибших, рассказал в пятницу пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
Сотни солдат, а также гражданские лица, погибли с момента обострения конфликта на Южном Кавказе 27 сентября, в котором Армения и Азербайджан винят друг друга. Россия с начала боевых действий ведет себя сдержанно. Нынешние дипломатические усилия Москвы никак не меняют эту позицию. Были призывы Москвы к обеим сторонам прекратить огонь и заявления о "глубокой обеспокоенности", которые выглядели отстраненно. В государственных российских СМИ события в Карабахе не стали главной темой.
Штефан Майстер (Stefan Meister), глава южнокавказского бюро Фонда имени Генриха Бёлля, близкого к немецкой партии "зеленых", считает сдержанность России "второй неожиданностью после вмешательства Турции". Анкара в своих заявлениях четко стала на сторону Азербайджана. Армения утверждает, что Турция вмешалась в конфликт, причем военным путем, в частности, сбила армянский военный самолет. Турция это отрицает. А вот Россия "на самом деле не является заступницей Армении", отметил Майстер в беседе с DW.
Уве Хальбах (Uwe Halbach) из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) не так категоричен. По его словам, было "несколько обеспокоенных комментариев". Реакция Москвы выглядит для многих удивительно на фоне ее тесных связей с Ереваном, причем не только православных. Армения принадлежит к тем бывшим советским республикам, которые сохранили лояльность России. Обе страны - члены Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия содержит в армянском Гюмри военную базу.
В карабахском конфликте Москва позиционирует себя не как союзник Армении, а как посредник в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия вместе с США и Францией является сопредседателем в Минской группе ОБСЕ, которая пытается помочь разрешить конфликт в Нагорном Карабахе - пока безуспешно.
В Армении некоторые разочарованы позицией России, но не удивлены, рассказал DW Стёпа Сафарян, глава Армянского института по международным вопросам и безопасности. "Да, Россия не на стороне Армении. Многие хорошо понимают, что Армения и Карабах сражаются против Азербайджана и Турции. Мы одни в этой войне, - говорит Сафарян. - Но в Армении также понимают, что у России есть рычаги, которые позволяют влиять на ситуацию и остановить кровопролитие". Он считает, что одного высказывания Путина было бы достаточно.
О возможных причинах российской сдержанности есть разные гипотезы. "Одна предполагает, что Москва хочет наказать армянского премьера Пашиняна, потому что он пришел к власти в результате уличной революции", - говорит Штефан Майстер. Пашинян стал премьером в 2018 году, а до этого возглавлял оппозиционное движение. Москва считает такой метод смены власти крайне опасным. Отношения между Россией и Арменией при Пашиняне охладели, говорит Уве Хальбах из SWP: "Москва не была заинтересована в том, чтобы старая правящая партия была отстранена от власти, и в Армении началась демократизация". Но, по его мнению, стратегическое партнерство не изменилось.
Охлаждение в отношениях началось до Пашиняна, считает Стёпа Сафарян. По его словам, Россия "раздражена" тем, что Армения в 2016 году якобы отвергла ее предложения по урегулированию конфликта в Карабахе. А в Армении распространено предположение, что был условный "план Лаврова", названный по имени главы российского МИДа. Этот план якобы предполагал возврат некоторых территорий Азербайджану без одновременного согласования будущего статуса Карабаха. Официально "плана Лаврова" не существует.
В апреле 2020 года глава МИДа РФ "поссорил" Пашиняна с избирателями - так об этом написала газета "Коммерсант". Лавров рассказал неизвестные детали закрытых переговоров. По его словам, с 2019 года стороны обсуждают поэтапное решение по Карабаху. При этом официально Ереван настаивает на пакетном решении. Пашинян подвергся дома критике.
Еще одна возможная причина российской сдержанности, по словам Штефана Майстера, заключается в возможных тайных договоренностях с Азербайджаном и Турцией. Наконец, есть распространенный тезис о том, что Россия не ожидала столь "массивного вмешательства Турции". Некоторые эксперты в Москве тоже об этом говорят. "Эскалация конфликта на Южном Кавказе - серьезное упущение России", - написал в аналитической заметке Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам (РСМД). По его мнению, российская разведка "проглядела" подготовку Азербайджана к "стратегическому наступлению на Карабах".
Вмешиваться в конфликт военным путем Россия явно не хочет. Москва продает оружие и Армении, и Азербайджану и постоянно повторяет, что считает обе страны своими партнерами. Президент Путин дал понять, что не видит необходимости действовать в рамках ОДКБ, пока бои не идут на территории Армении. Москва начертила красные линии, за которые Азербайджан не выйдет, считает Стёпа Сафарян. По его словам, "российский фактор" удерживает от большой войны. Но роль России как "определяющей силы на Южном Кавказе столкнулась с серьезным вызовом", считает Уве Хальбах. Того, что Россия окончательно откажется от поддержки Армении, не ожидает в экспертных кругах никто.
Смотрите также: