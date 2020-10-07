Война в Нагорном Карабахе. Что говорят эксперты о сдержанной реакции Москвы

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в пятницу, 9 октября, в Москве для переговоров по урегулированию военного конфликта в Нагорном Карабахе. Это самый большой видимый признак российских усилий по деэскалации ситуации на Южном Кавказе за почти две недели. Накануне президент РФ Владимир Путин провел очередные телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. Результатом стал призыв Путина к перемирию по "гуманитарным соображениям" - собрать тела погибших, рассказал в пятницу пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Позиция Москвы

Сотни солдат, а также гражданские лица, погибли с момента обострения конфликта на Южном Кавказе 27 сентября, в котором Армения и Азербайджан винят друг друга. Россия с начала боевых действий ведет себя сдержанно. Нынешние дипломатические усилия Москвы никак не меняют эту позицию. Были призывы Москвы к обеим сторонам прекратить огонь и заявления о "глубокой обеспокоенности", которые выглядели отстраненно. В государственных российских СМИ события в Карабахе не стали главной темой.

Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве, 9 октября 2020

Штефан Майстер (Stefan Meister), глава южнокавказского бюро Фонда имени Генриха Бёлля, близкого к немецкой партии "зеленых", считает сдержанность России "второй неожиданностью после вмешательства Турции". Анкара в своих заявлениях четко стала на сторону Азербайджана. Армения утверждает, что Турция вмешалась в конфликт, причем военным путем, в частности, сбила армянский военный самолет. Турция это отрицает. А вот Россия "на самом деле не является заступницей Армении", отметил Майстер в беседе с DW.

Уве Хальбах (Uwe Halbach) из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) не так категоричен. По его словам, было "несколько обеспокоенных комментариев". Реакция Москвы выглядит для многих удивительно на фоне ее тесных связей с Ереваном, причем не только православных. Армения принадлежит к тем бывшим советским республикам, которые сохранили лояльность России. Обе страны - члены Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия содержит в армянском Гюмри военную базу.

Россия выступает в роли посредника ОБСЕ

В карабахском конфликте Москва позиционирует себя не как союзник Армении, а как посредник в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия вместе с США и Францией является сопредседателем в Минской группе ОБСЕ, которая пытается помочь разрешить конфликт в Нагорном Карабахе - пока безуспешно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

В Армении некоторые разочарованы позицией России, но не удивлены, рассказал DW Стёпа Сафарян, глава Армянского института по международным вопросам и безопасности. "Да, Россия не на стороне Армении. Многие хорошо понимают, что Армения и Карабах сражаются против Азербайджана и Турции. Мы одни в этой войне, - говорит Сафарян. - Но в Армении также понимают, что у России есть рычаги, которые позволяют влиять на ситуацию и остановить кровопролитие". Он считает, что одного высказывания Путина было бы достаточно.

Почему Москва ведет себя сдержанно

О возможных причинах российской сдержанности есть разные гипотезы. "Одна предполагает, что Москва хочет наказать армянского премьера Пашиняна, потому что он пришел к власти в результате уличной революции", - говорит Штефан Майстер. Пашинян стал премьером в 2018 году, а до этого возглавлял оппозиционное движение. Москва считает такой метод смены власти крайне опасным. Отношения между Россией и Арменией при Пашиняне охладели, говорит Уве Хальбах из SWP: "Москва не была заинтересована в том, чтобы старая правящая партия была отстранена от власти, и в Армении началась демократизация". Но, по его мнению, стратегическое партнерство не изменилось.

Охлаждение в отношениях началось до Пашиняна, считает Стёпа Сафарян. По его словам, Россия "раздражена" тем, что Армения в 2016 году якобы отвергла ее предложения по урегулированию конфликта в Карабахе. А в Армении распространено предположение, что был условный "план Лаврова", названный по имени главы российского МИДа. Этот план якобы предполагал возврат некоторых территорий Азербайджану без одновременного согласования будущего статуса Карабаха. Официально "плана Лаврова" не существует.

В апреле 2020 года глава МИДа РФ "поссорил" Пашиняна с избирателями - так об этом написала газета "Коммерсант". Лавров рассказал неизвестные детали закрытых переговоров. По его словам, с 2019 года стороны обсуждают поэтапное решение по Карабаху. При этом официально Ереван настаивает на пакетном решении. Пашинян подвергся дома критике.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Еще одна возможная причина российской сдержанности, по словам Штефана Майстера, заключается в возможных тайных договоренностях с Азербайджаном и Турцией. Наконец, есть распространенный тезис о том, что Россия не ожидала столь "массивного вмешательства Турции". Некоторые эксперты в Москве тоже об этом говорят. "Эскалация конфликта на Южном Кавказе - серьезное упущение России", - написал в аналитической заметке Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам (РСМД). По его мнению, российская разведка "проглядела" подготовку Азербайджана к "стратегическому наступлению на Карабах".

Вмешается ли российская армия?

Вмешиваться в конфликт военным путем Россия явно не хочет. Москва продает оружие и Армении, и Азербайджану и постоянно повторяет, что считает обе страны своими партнерами. Президент Путин дал понять, что не видит необходимости действовать в рамках ОДКБ, пока бои не идут на территории Армении. Москва начертила красные линии, за которые Азербайджан не выйдет, считает Стёпа Сафарян. По его словам, "российский фактор" удерживает от большой войны. Но роль России как "определяющей силы на Южном Кавказе столкнулась с серьезным вызовом", считает Уве Хальбах. Того, что Россия окончательно откажется от поддержки Армении, не ожидает в экспертных кругах никто.

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто более 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Новые бои за Карабах В воскресенье, 27 сентября, началась новая эскалация конфликта - военные действия идут с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий. Азербайджан пытается силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Турция - все более влиятельный игрок в регионе Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции. Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев

