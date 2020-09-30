Комментарий: Кому на руку маленькая война в Нагорном Карабахе

Турция могла бы оказать сдерживающее влияние на свой "братский народ" в Азербайджане и тем самым помочь избежать эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Анкара, однако, с большим удовольствием его разжигает. Турецкая армия еще совсем недавно проводила совместные военные маневры с Баку, подталкивала азербайджанцев к началу кампании и даже сама угрожала Армении.

Везде, где Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выступала якобы в роли миротворца - будь то Кавказ, Сирия или Ливия, - война оказывалась не за горами. Эрдоган направляет военные корабли к берегам Греции: его не волнует солидарность с партнерами по НАТО или международное право. Его цель - превратить Турцию в независимую региональную державу, в крайнем случае - с помощью насилия. Так или иначе, Эрдоган не заинтересован в прочном мире на Кавказе.

Нет заинтересованности в политическом разрешении конфликта в Карабахе

Об укреплении влияния - или его публичной демонстрации - речь идет и в случае России. Кремль мог бы удержать Армению от ненужных провокаций - к примеру, переселения в Нагорный Карабах христианских беженцев из Сирии. Влияние Москвы на Ереван трудно переоценить. Любое армянское правительство осознает, что безопасность страны не может быть обеспечена при отсутствии защиты со стороны ее "старшего брата" - Москвы.

Миодраг Шорич

Россия не только поставляет в Армению оружие, но и разместила на ее территории тысячи солдат. Тем не менее Москва не заинтересована в поиске политического решения конфликта в Нагорном Карабахе. Кремль хочет сохранить статус-кво и поддерживать хорошие отношения как с Ереваном, так и с Баку. Это позволяет России в случае конфликтов изображать из себя великую державу.

В споре вокруг Нагорного Карабаха не хватает незаинтересованного посредника. Россия и Турция преследуют свои собственные цели. По этой причине конфликт регулярно обостряется - особенно тогда, когда экономическая ситуация ухудшается, а власти хотят отвлечь внимание общественности от собственных ошибок.

Патриотизм заглушает голос разума

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, к примеру, неоднократно заявлял, что намерен модернизировать экономику страны и бороться с коррупцией. Однако на деле в стране мало что изменилось. Азербайджан остается зависимым от экспорта нефти и природного газа. Во время пандемии коронавируса мировые цены на энергоносители упали. Это привело к снижению доходов Баку от экспорта, что сильно ударило по бюджету страны.

Покупательная способность населения падает, а недовольство растет - в том числе и потому, что все силы азербайджанских властей брошены на борьбу с пандемией. Военный конфликт с Арменией отвлекает внимание общественности и дает Алиеву возможность потянуть время. И хотя одним патриотизмом сыт не будешь, он заглушает голос разума.

Вновь вспыхнувшая война в Нагорном Карабахе стала провалом дипломатии. Запад мало интересует конфликт на краю Европы. США отказались от своей роли мирового блюстителя порядка, а Евросоюз то не способен, то не желает взять ее на себя. В конечном счете простые люди на Кавказе расплачиваются за то, что никто не чувствует себя ответственным за их судьбу.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

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