Что подогревает войну между Арменией и Азербайджаном за Карабах

Очередная ступень эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией: с воскресенья, 27 сентября, в регионе по всей линии соприкосновения ведутся военные действия с обеих сторон с применением тяжелых вооружений. Это первое обострение такого масштаба с момента подписания Бишкекского соглашения о прекращении огня в 1994 году.

Армения первой объявила о введении военного положения и всеобщей мобилизации, Азербайджан - на следующий день, хотя военное положение и мобилизация будут действовать не всех регионах страны. Стороны выдвигают взаимные обвинения в развязывании агрессии. Погибшие и раненые есть по обе стороны фронта, данные сторон значительно отличаются друг от друга. Многие опасаются еще большей эскалации и превращения конфликта в полномасштабную войну на Южном Кавказе. Что способствует росту напряженности? Анализ DW.

"Настроения в Азербайджане: дипломатические усилия провалились"

Нагорный Карабах по международному праву принадлежит Азербайджану, но фактически его территорию, а также семь прилежащих азербайджанских районов контролируют армянские силы из самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Новая вспышка насилия в конфликте, который длится уже более 30 лет, наметилась минувшим летом, когда в середине июля боестолкновения возникли на границе между Арменией и Азербайджаном далеко к северу от спорной территории Карабаха.

Азербайджанцы приветствуют военнослужащих в Баку

Эскалация на Южном Кавказе имеет несколько причин, и одна из них - не скрываемая в Баку фрустрация по поводу безрезультатных мирных переговоров с Арменией. "Приоритет Азербайджана был всегда один - разрешить этот вопрос в рамках территориальной целостности нашей страны. На протяжении 28 лет мы пытаемся решить это мирным путем, но не выходит. Поэтому на очередную провокацию Армении сейчас реализуется широкомасштабная контрнаступательная операция", - сказал в разговоре с DW Фархад Мамедов, азербайджанский политолог и глава консалтинговой компании Strategic Consultancy Group.

Настроения в Азербайджане в настоящее время шеф кавказской программы британского исследовательского института Chatham House Лоренс Броерс описывает так: "Дипломатия провалилась. Уместный вопрос: что может предъявить Баку после стольких лет переговоров? В то же время Армения смогла консолидировать контроль над Нагорным Карабахом, пока мирный процесс длится бесконечно".

Ереван постарается нанести Баку"максимальные потери"

Власти в Ереване в условиях военных действий сосредоточатся на двух направлениях, считает армянский политический аналитик, президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Первое - это "максимальная мобилизация всех сил, чтобы отразить наступление Азербайджана и нанести максимальные потери противнику". Вторым направлением Навасардян считает "работу с международной общественностью для создания давления на Азербайджан и ограничения амбиций азербайджанского руководства".

Добровольцы в Ереване

Руководство Армении постарается "показать властям в Баку, что им придется заплатить диспропорционально высокую цену за эскалацию, измеряемую в военных потерях и потерях живой силы", объясняет стратегию Еревана Броерс из Chatham House. Армянский премьер Никол Пашинян, по его словам, продемонстрировал, что не так сдержанно относится к теме вооруженной эскалации, как его предшественник на посту премьера Серж Саргсян. По наблюдениям Броерса, в Ереване активно продумывают стратегии "активного сдерживания".

Стабильное перемирие? "Сложно представить"

В Азербайджане надеются на успех военной операции. "В принципе, сейчас реализуется силовое решение проблемы", - говорит политолог Мамедов. Перемирие в Баку считают возможным, но только на "совершенно новых условиях с точным графиком вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Это главное условие на основе четырех резолюции СБ ООН", - подчеркивает Мамедов.

В Ереване крайне скептически относятся к перспективе нового соглашения о перемирии. Это "маловероятно, потому что пошаговое урегулирование предполагает высокую степень доверия между сторонами и надежные гарантии посредников из международного сообщества", но сейчас "доверие между Ереваном и Баку нулевое", говорит Борис Навасардян.

Армения ставит условием начала переговоров резкое улучшение безопасности в регионе. "Это своего рода "идеальный штурм", когда Армения говорит: первым делом безопасность, а у Азербайджана нет других рычагов, кроме как дестабилизировать обстановку", - комментирует ситуацию Лоуренс Броерс.

"Геополитический патрон" вместо дипломатии

Эскалации насилия на Южном Кавказе способствует ослабление международного фактора в разрешении конфликта. "Минский процесс (мирные переговоры при участии Минской группы ОБСЕ - Ред.) в значительной степени был продуктом однополярного мира", сложившегося в первые годы после окончания холодной войны, говорит Лоуренс Броерс. Тогда казалось, что конфликт "как-нибудь будет урегулирован в рамках либерального миропорядка", но в настоящее время США "самоизолировались", и на международной арене активнее стали другие игроки, прежде всего Турция и Россия.

Карта Южного Кавказа

Проблема заключается в том, что международное сообщество сегодня не может взять на себя обязательства и предложить гарантии, которые будут достаточными для того, чтобы Баку и Ереван возобновили значимый мирный диалог. В этих условиях сторонам оказывается выгоднее "найти себе геополитического патрона", чем идти дипломатическим путем, у которого "нет солидной международной поддержки", объясняет ситуацию Броерс.

Потенциал для дальнейшей эскалации есть

Ситуации на Южном Кавказе очень опасна, уверен Броерс из Chatham House, потому что международные силы не создают достаточного давления для того, чтобы принудить стороны к прекращению огня. При этом роли внешних игроков в конфликте меняются, особенно роль Турции. "Эмпатию и солидарность с Азербайджаном Анкара испытывала всегда, но теперь они перерастают в более активные формы поддержки", включая военную помощь, говорит директор кавказских программ Chatham House.

Как полагает Лоуренс Броерс, потенциал для дальнейшей эскалации и вмешательства других стран в конфликт на Южном Кавказе существует, если обе стороны не выйдут из вооруженного противостояния в ближайшие дни, каждая - со своим представлением о достигнутых успехах.

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