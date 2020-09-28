Что говорят армяне и азербайджанцы в Германии о боях в Нагорном Карабахе

Более 50 тыс. армян и в два раза больше азербайджанцев живут в ФРГ. DW поговорила с представителями обеих диаспор об эскалации в Нагорном Карабахе и возможности разрешения конфликта.
Дом, разрушенный в ходе боев за Нагорный Карабах, в которых участвуют военные Азербайджана и Армении, 27 сентября 2020 года
На воскресную службу в армянской церкви на севере Кёльна обычно собираются несколько десятков прихожан. Кёльн - это центр армянской диаспоры в Германии, именно здесь находится епархия Армянской апостольской церкви. В минувшее воскресенье, 27 сентября, когда по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились бои, служба в этой церкви началась с молитвы о мире, рассказывает глава епархии Армянской апостольской церкви в Германии, архимандрит Серовпе Исаханян.
Новости из Нагорного Карабаха привели Исаханяна в ужас. Все воскресенье ему звонили родственники и друзья из Армении: "Мы были шокированы, что сейчас во время пандемии, когда страны должны быть еще более солидарны друг с другом, внезапно возвращается это насилие".
О том, кто стал инициатором столкновений на этот раз, поступают противоречивые заявления, стороны обвиняют друг друга. Исаханян указывает на то, что армянам не выгодна эскалация конфликта. "Мы хотим жить в мире, я хочу жить в мире с азербайджанцами, - подчеркивает он. - Но если они хотят разрешить этот конфликт с помощью насилия, мы будем защищать свою землю".
Через дорогу от армянской церкви идет репетиция армянско-немецкого оркестра LUYS. Всего две недели назад оркестр выступал в Кёльне с концертом в поддержку мира в регионе, рассказывает руководитель оркестра Айлин Бердуд-Мерино, и вот опять начались бои. Для нее, однако, эта эскалация не стала неожиданностью: "Пока конфликт вокруг Нагорного Карабаха не разрешен, в регионе не будет мира". С помощью музыки Бердуд-Мерино и ее коллеги по армянско-немецкому культурному центру Silva Kaputikian e. V. хотят рассказать о страданиях своего народа.
Стараниями таких общественных организаций армянская диаспора в Германии намерена привлечь внимание СМИ и политиков к затянувшемуся конфликту в регионе. Совместно с Центральным советом армян в Германии епархия призывает армян выйти в эту среду, 30 сентября, на митинг к зданию ведомства федерального канцлера в Берлине.
"Армяне, живущие в Германии, готовы бороться за мирное разрешение конфликта и призывают федеральное правительство оказать влияние на обе стороны, в основном на азербайджанскую, потому что именно они заинтересованы в военном урегулировании конфликта, и вернуть их за стол переговоров", - рассказала DW представитель Центрального совета армян Ани Смит-Дагесян.
Большей вовлеченности европейских политиков в урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха требует не только армянская, но и азербайджанская диаспора в Германии. Живущий в Бонне азербайджанский политолог Самир Гасанов в разговоре с DW резко высказывается на эту тему: "ЕС никогда не способствовал мирному урегулированию этого конфликта. Многие в Европе даже не слышали о Нагорном Карабахе. По мнению европейских политиков, это не их сфера интересов, это - проблема России".
Гасанова расстраивает не только позиция немецких политиков, но и освещение проблемы в немецких СМИ. Зачастую конфликт в регионе преподносится как противостояние "мусульманского Азербайджана и христианской Армении", что создает ложное впечатление, поскольку конфликт не имеет ничего общего с религией.
Конфликт в Нагорном Карабахе для азербайджанского политолога - не объект изучения, а часть его собственной истории. Он хорошо помнит, как в апреле 1993 года в его город, находящийся в 50 километров от фронтовой линии, хлынул поток беженцев. "Я на собственном опыте пережил эти страдания, - рассказывает Гасанов. - Я знаю, что такое стоять в очереди за хлебом по несколько часов".
Гасанов говорит, что эскалация в минувшее воскресение стала для него шоком, но "провокации с армянской стороны происходят регулярно". Политолог связывает это с приходом к власти в Армении Никола Пашиняна в апреле 2018 года.
Другой представитель азербайджанской диаспоры, аспирант Университета Гумбольдта в Берлине Азиф Масимов называет последние события в регионе "войной": "Речь идет о боях на территории Азербайджана, и войска Азербайджана защищают свою территорию, речь идет даже не о Карабахе, а о прилегающих территориях, поэтому у нас возникает вопрос: почему армянские войска должны находиться на территории Азербайджана?".
После последней эскалации конфликта в регионе в июле во многих городах по всему миру произошли стычки армян и азербайджанцев. Никаких серьезных столкновений между диаспорами в Германии не было, но нет между ними и активного сотрудничества. Все собеседники DW сказали, что не поддерживают контакты с представителями другой диаспоры.
Самир Гасанов и Азиф Масимов рассказали DW, что во время своей практики в немецком бундестаге они встречались с коллегами из Армении и даже обсуждали конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Гасанов говорит, что и сейчас открыт к таким контактам, особенно учитывая то, что в Кёльне находится одна из крупнейших армянских диаспор в Германии, но пока он представителей диаспоры не встречал: "Как ученый я очень заинтересован в таком диалоге, с фактами и аргументами. И я со своей стороны абсолютно уверен, что смогу ответить на все вопросы с их стороны, но, как минимум, половина моих вопросов останутся без ответа".
Архимандрит Серовпе Исаханян выразил надежду, что диалог между диаспорами может поспособствовать разрешению конфликта. "Мы живем в Германии. Да, у нас есть свои позиции по этому конфликту, и не секрет, что наши позиции отличаются друг от друга, но все же мы можем внести свой вклад здесь для мира там, вместо того, чтобы экспортировать этот конфликт в Германию", - сказал он DW.
"Представители армянской диаспоры видят решение конфликта в предоставлении армянам, проживающим на территории Нагорного Карабаха, возможности самоопределиться демократическим путем", - говорит Айлин Бердуд-Мерино. Азербайджанцы же, в свою очередь, считают, что ни их страна, ни мировое сообщество никогда на это не пойдут. "Максимум, что Азербайджан может сделать, это предоставить расширенную автономию Нагорному Карабаху", - говорит Самир Гасанов.
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