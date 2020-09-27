 Конфликт в Карабахе: попросит ли Армения помощи у ОДКБ или России? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.09.2020

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Европа

Конфликт в Карабахе: попросит ли Армения помощи у ОДКБ или России?

Будет ли Ереван просить помощи у ОДКБ или Москвы на фоне боестолкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе? Какова роль Турции и России во вспыхнувшем конфликте?

Бои в Нагорном Карабахе, 27 сентября 2020 года

Бои в Нагорном Карабахе, 27 сентября 2020 года

Боевые столкновения между армянскими военными и вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе  начались 27 сентября и не прекращаются второй день. Потери несут обе стороны. Обратится ли Армения за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), используя свое членство в этой структуре? Чего Ереван ожидает от Москвы? Какова роль Турции в армяно-азербайджанском проотивостоянии? Мнения экспертов и политиков - у DW. 

Почему Ереван не обращается в ОДКБ

Основные боевые действия в настоящее время происходят на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, при этом ОДКБ может подключиться лишь в том случае, если опасность угрожает международно признанной территории Армении. Поэтому, по словам политического аналитика Бориса Навасардяна, пока фронт не расширится до собственно армяно-азербайджанской границы, обращения Еревана за поддержкой к этой организации ожидать не следует.

Армянские добровольцы пришли на сборный пункт. Ереван, 27 сентября, 2020

Армянские добровольцы пришли на сборный пункт. Ереван, 27 сентября, 2020

Между тем, подчеркивает эксперт, иная ситуация с Россией - стратегическим союзником Армении и одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

Посол Армении в России Вардан Тоганян 28 сентября в эфире радиостанции "Говорит Москва" уже заявил, что в случае необходимости Ереван может обратиться к России за дополнительной военной помощью.

Какова роль Турции в нагорно-карабахском противостоянии?

Борис Навасардян отмечает, что в последние месяцы в карабахском противостоянии появился дополнительный фактор риска. Речь идет о Турции, которая, по мнению эксперта, постепенно превращается в непосредственную сторону конфликта.

"Анкара, в отличие от всех международных и региональных игроков, безоговорочно поддерживает Баку, оказывает ему помощь вооружением и военными, - говорит эксперт. - С учетом усиливающейся турецкой экспансии на разных направлениях это должно вызвать дополнительное беспокойство, в частности, у посредников".

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Фото из архива, январь, 2020

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Фото из архива, январь, 2020

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу был единственным, не считая руководителей армянского и азербайджанского МИДов, с кем глава российской дипломатии Сергей Лавров 27 сентября обсудил обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Борис Навасардян воспринимает это как сигнал того, что тандем Москва - Анкара, на который никто не возлагал полномочия в урегулировании карабахского конфликта, претендует на более серьезную роль в этом противостоянии, чем сопредседатели Минской группы ОБСЕ, обладающие соответствующим международным мандатом. 

Ереван апеллирует к Минской группе ОБСЕ

Член комиссии по внешним связям армянского парламента Ануш Беглоян подчеркивает, что Россия в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ так же, как и другие страны-сопредседатели, обязана предотвращать военные действия в Нагорном Карабахе. В то же время Армении нет смысла обращаться в ОДКБ, поскольку  на армяно-азербайджанской границе боестолкновений нет. Тем не менее Ереван, по ее словам, оперативно информирует Секретариат ОДКБ о происходящем, находясь в постоянном контакте с руководством организации.

Объявленное в Армении военное положение говорит о том, что Ереван опасается дальнейших военных действий со стороны Азербайджана на международно признанных армянских границах, считает депутат парламента прошлого созыва Самвел Фарманян. Нет сомнений в том, что Армения как член ОДКБ будет надеяться на помощь этой структуры, если того потребует дальнейшее развитие военно-политической ситуации, говорит бывший депутат в беседе с DW.

Ануш Беглоян

Ануш Беглоян

Фарманян уверен, что в сложившейся ситуации международное сообщество, в первую очередь, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция - должны приложить все возможные политические и дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшее развертывание военных действий, убедить Баку, что военного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном  не существует и необходимо вернуться за стол переговоров. 

Политик также считает, что международное сообщество должно принять все меры, чтобы удержать Турцию от возможных опасных действий, которые могут придать совершенно другой охват и спровоцировать совершенно иное развитие и без того сложной военно-политической ситуации  в регионе.

"Первостепенным фактором нейтрализации турецкого деструктивного фактора является единое, действенное и своевременное противодействие всего международного сообщества", - уверен эксперт. А если политика России в регионе не станет более инициативной, Москва рискует тем, что полностью уступит его влиянию Анкары. 

РФ продает оружие и Азербайджану, и Армении

Поставки российского оружия одновременно в Азербайджан и Армению - еще одна тема, вызывающая озабоченность на Южном Кавказе. Россия не первый год продает современное ударное вооружение Азербайджану и обеспечивает оружием Армению как своего военно-политического союзника и партнера по ОДКБ. Борис Навасардян говорит, что паритетными поставками вооружения обеим сторонам конфликта Москва пытается как заработать и сохранить влияние в регионе, так и не допустить дисбаланса.

Ануш Беглоян, в свою очередь, отмечает, что Армения как член ОДКБ, наряду с другими странами, входящими в состав этой организации, покупает или получает определенное российское вооружение на преференциальной основе: посредством двухсторонних соглашений, или в рамках многостороннего сотрудничества в ОДКБ.

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    Автор: Наталья Позднякова


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