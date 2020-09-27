Конфликт в Карабахе: попросит ли Армения помощи у ОДКБ или России?

Будет ли Ереван просить помощи у ОДКБ или Москвы на фоне боестолкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе? Какова роль Турции и России во вспыхнувшем конфликте?
Боевые столкновения между армянскими военными и вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и не прекращаются второй день. Потери несут обе стороны. Обратится ли Армения за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), используя свое членство в этой структуре? Чего Ереван ожидает от Москвы? Какова роль Турции в армяно-азербайджанском проотивостоянии? Мнения экспертов и политиков - у DW.
Основные боевые действия в настоящее время происходят на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, при этом ОДКБ может подключиться лишь в том случае, если опасность угрожает международно признанной территории Армении. Поэтому, по словам политического аналитика Бориса Навасардяна, пока фронт не расширится до собственно армяно-азербайджанской границы, обращения Еревана за поддержкой к этой организации ожидать не следует.
Между тем, подчеркивает эксперт, иная ситуация с Россией - стратегическим союзником Армении и одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.
Посол Армении в России Вардан Тоганян 28 сентября в эфире радиостанции "Говорит Москва" уже заявил, что в случае необходимости Ереван может обратиться к России за дополнительной военной помощью.
Борис Навасардян отмечает, что в последние месяцы в карабахском противостоянии появился дополнительный фактор риска. Речь идет о Турции, которая, по мнению эксперта, постепенно превращается в непосредственную сторону конфликта.
"Анкара, в отличие от всех международных и региональных игроков, безоговорочно поддерживает Баку, оказывает ему помощь вооружением и военными, - говорит эксперт. - С учетом усиливающейся турецкой экспансии на разных направлениях это должно вызвать дополнительное беспокойство, в частности, у посредников".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу был единственным, не считая руководителей армянского и азербайджанского МИДов, с кем глава российской дипломатии Сергей Лавров 27 сентября обсудил обострение ситуации в Нагорном Карабахе.
Борис Навасардян воспринимает это как сигнал того, что тандем Москва - Анкара, на который никто не возлагал полномочия в урегулировании карабахского конфликта, претендует на более серьезную роль в этом противостоянии, чем сопредседатели Минской группы ОБСЕ, обладающие соответствующим международным мандатом.
Член комиссии по внешним связям армянского парламента Ануш Беглоян подчеркивает, что Россия в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ так же, как и другие страны-сопредседатели, обязана предотвращать военные действия в Нагорном Карабахе. В то же время Армении нет смысла обращаться в ОДКБ, поскольку на армяно-азербайджанской границе боестолкновений нет. Тем не менее Ереван, по ее словам, оперативно информирует Секретариат ОДКБ о происходящем, находясь в постоянном контакте с руководством организации.
Объявленное в Армении военное положение говорит о том, что Ереван опасается дальнейших военных действий со стороны Азербайджана на международно признанных армянских границах, считает депутат парламента прошлого созыва Самвел Фарманян. Нет сомнений в том, что Армения как член ОДКБ будет надеяться на помощь этой структуры, если того потребует дальнейшее развитие военно-политической ситуации, говорит бывший депутат в беседе с DW.
Фарманян уверен, что в сложившейся ситуации международное сообщество, в первую очередь, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция - должны приложить все возможные политические и дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшее развертывание военных действий, убедить Баку, что военного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном не существует и необходимо вернуться за стол переговоров.
Политик также считает, что международное сообщество должно принять все меры, чтобы удержать Турцию от возможных опасных действий, которые могут придать совершенно другой охват и спровоцировать совершенно иное развитие и без того сложной военно-политической ситуации в регионе.
"Первостепенным фактором нейтрализации турецкого деструктивного фактора является единое, действенное и своевременное противодействие всего международного сообщества", - уверен эксперт. А если политика России в регионе не станет более инициативной, Москва рискует тем, что полностью уступит его влиянию Анкары.
Поставки российского оружия одновременно в Азербайджан и Армению - еще одна тема, вызывающая озабоченность на Южном Кавказе. Россия не первый год продает современное ударное вооружение Азербайджану и обеспечивает оружием Армению как своего военно-политического союзника и партнера по ОДКБ. Борис Навасардян говорит, что паритетными поставками вооружения обеим сторонам конфликта Москва пытается как заработать и сохранить влияние в регионе, так и не допустить дисбаланса.
Ануш Беглоян, в свою очередь, отмечает, что Армения как член ОДКБ, наряду с другими странами, входящими в состав этой организации, покупает или получает определенное российское вооружение на преференциальной основе: посредством двухсторонних соглашений, или в рамках многостороннего сотрудничества в ОДКБ.
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